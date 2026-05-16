Matarazzo: Queremos ganar para despedir bien a una leyenda como Elustondo

San Sebastián, 16 may (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha confirmado este sábado que su equipo tiene "muchos motivos" para ir con todo a por la victoria, y uno de ellos es despedir por todo lo alto a "una leyenda" como Aritz Elustondo.

La Real se medirá este domingo al Valencia en Anoeta. Los donostiarras certificaron la permanencia la pasada jornada con el empate en Montilivi, aunque la dinámica desde que ganaron la final de la Copa del Rey no es nada buena con cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria.

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A pesar de ello, el técnico txuri urdin ha indicado que el equipo está "bien", e incluso ha hecho un entrenamiento extra. Eso sí, es consciente de que el conjunto no está en una buena dinámica porque es "complicado tener la misma energía" que antes de la final copera. "Queremos dar lo mejor de nosotros mañana", ha añadido.

Respecto al Valencia, Matarazzo ha comentado que es un equipo que "transita bien", "está muy balanceado" y es "complicado de superar".

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En cuanto a las bajas realistas, el club informó este viernes de que Barrenetxea sufre una rotura en el aductor largo de su pierna izquierda, y el estadounidense ha confirmado que finalmente no podrá ir al Mundial. A pesar de ello, el canterano "está bien".

Para suplir al extremo donostiarra, el portugués Gonzalo Guedes volverá a una convocatoria casi un mes después, ya que el luso no juega desde la final de la Copa del Rey. "Tanto Guedes como Rupérez pueden entrar en la convocatoria", ha añadido.

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Otro de los protagonistas del domingo será Aritz Elustondo, quien disputará su último encuentro como jugador de la Real en Anoeta. "Es muy probable que mañana juegue", ha confirmado el técnico sobre la presencia del beasaindarra en lo que será su despedida. EFE

asr/cgc/og

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