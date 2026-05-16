Espana agencias

El árbitro aragonés Carlos Peruga participará de nuevo en la Fase Final de la Euroliga

Guardar
Google icon

Madrid, 16 may (EFE).- El Departamento de Arbitraje de la Euroliga designó este sábado los ocho árbitros que dirigirán la Fase Final del torneo europeo que se disputa del 22 al 24 de mayo en Atenas, entre los que destaca el árbitro zaragozano Carlos Peruga, quién volverá a formar parte del equipo arbitral que ya dirigió la final de 2025 en Abu Dabi.

La Euroliga ya conoce los nombres de los árbitros que dirigirán la fase final del torneo europeo; el fránces Mehdi Difallah (7º presencia), el croata Luka Kardum (1º), el montenegrino Milos Koljensic (1º), el letón Olegs Latisevs (12º), el alemán Robert Lottermoser (11º), el esloveno Milan Nedovic (2º), el español Carlos Peruga (3º) y el croata Sreten Radovic (5º).

PUBLICIDAD

Todos ellos suman 109 temporadas de experiencia en la Euroliga habiendo arbitrado 55 finales; Lottermoser, Peruga y Nedovic formaron parte del equipo arbitral que dirigió la final de 2025 en Abu Dabi, donde fue vencedor el Fenerbahçe que consiguió obtener su segundo título.

Por lo tanto si ya hay dos equipos españoles en la Fase Final de la Euroliga de baloncesto, también habrá presencia española en los colegiados al contar de nuevo este año con el árbitro zaragozano Carlos Peruga del Comité de Ábitros de Aragón que sumará su tercera participación en el campeonato Europeo, mientras que no estará esta campaña su compatriota Emilio Pérez.

PUBLICIDAD

La Final a Cuatro de la Euroliga 2026 arrancará el próximo viernes 22 de mayo con el Olympiacos, líder de la fase regular contra el Fenerbahçe, vigente campeón a las 17.00 horas, seguido del Valencia Basket contra el Real Madrid a las 20.00. La final se disputará el domingo 24 de mayo en Atenas. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mariel Hemingway: “Estamos bombardeados con excesiva información y no es bueno”

Infobae

Santi Cazorla será titular ante el Alavés

Infobae

Matarazzo: Queremos ganar para despedir bien a una leyenda como Elustondo

Infobae

El juicio de 'Kitchen', centrado en los archivos encriptados de Villarejo y el mensaje que salpica a Fernández Díaz

El juicio de 'Kitchen', centrado en los archivos encriptados de Villarejo y el mensaje que salpica a Fernández Díaz

Heung-min Son, Kang-in Lee y Min-jae Kim lideran la lista de Corea del Sur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: los políticos cierran la campaña y arranca la jornada de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: los políticos cierran la campaña y arranca la jornada de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

ECONOMÍA

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo