El árbitro aragonés Carlos Peruga participará de nuevo en la Fase Final de la Euroliga

Madrid, 16 may (EFE).- El Departamento de Arbitraje de la Euroliga designó este sábado los ocho árbitros que dirigirán la Fase Final del torneo europeo que se disputa del 22 al 24 de mayo en Atenas, entre los que destaca el árbitro zaragozano Carlos Peruga, quién volverá a formar parte del equipo arbitral que ya dirigió la final de 2025 en Abu Dabi.

La Euroliga ya conoce los nombres de los árbitros que dirigirán la fase final del torneo europeo; el fránces Mehdi Difallah (7º presencia), el croata Luka Kardum (1º), el montenegrino Milos Koljensic (1º), el letón Olegs Latisevs (12º), el alemán Robert Lottermoser (11º), el esloveno Milan Nedovic (2º), el español Carlos Peruga (3º) y el croata Sreten Radovic (5º).

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Todos ellos suman 109 temporadas de experiencia en la Euroliga habiendo arbitrado 55 finales; Lottermoser, Peruga y Nedovic formaron parte del equipo arbitral que dirigió la final de 2025 en Abu Dabi, donde fue vencedor el Fenerbahçe que consiguió obtener su segundo título.

Por lo tanto si ya hay dos equipos españoles en la Fase Final de la Euroliga de baloncesto, también habrá presencia española en los colegiados al contar de nuevo este año con el árbitro zaragozano Carlos Peruga del Comité de Ábitros de Aragón que sumará su tercera participación en el campeonato Europeo, mientras que no estará esta campaña su compatriota Emilio Pérez.

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La Final a Cuatro de la Euroliga 2026 arrancará el próximo viernes 22 de mayo con el Olympiacos, líder de la fase regular contra el Fenerbahçe, vigente campeón a las 17.00 horas, seguido del Valencia Basket contra el Real Madrid a las 20.00. La final se disputará el domingo 24 de mayo en Atenas. EFE