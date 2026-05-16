Santi Cazorla será titular ante el Alavés

Oviedo, 16 may (EFE).-El técnico del Real Oviedo, Guillermo Almada, aseguró antes del partido de este domingo (Carlos Tartiere, 19:00 horas) ante el Alavés que "Santi Cazorla será titular" por primera vez desde que es entrenador del equipo carbayón.

"Quizá me equivoqué hablando de su despedida en el Bernabéu porque la decisión de retirarse es suya, no mía. Santi es un tipo racional e inteligente, todos habíamos pensado que había tomado una decisión, pero está en su lógica la opción de poder continuar", señaló.

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A Cazorla "se le ve bien entrenando y la decisión es suya y de su familia y hay que respetarla", explicó el uruguayo sobre la situación del jugador, que tras el partido ante el Real Madrid abrió la puerta a una posible continuidad.

Preguntado por su futuro en el Real Oviedo, Almada tiró balones fuera al alegar que es "una decisión personal que hay que consensuar con la familia", aunque advirtió, que su contrato "vence el 30 de junio y habría que negociar una renovación".

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"La afición se puede expresar como quiera. Llevo poco tiempo en el club y soy nuevo, pero siempre percibí respaldo y respeto. Si consideran que el responsable de la situación soy yo, pues no pasa nada, es habitual en el mundo del fútbol", dijo el técnico antes de que este domingo el Tartiere manifieste su opinión acerca de la continuidad o no en el banquillo azul.

Por último, y antes de que comenzase el primer y único entrenamiento del Oviedo antes de recibir al Deportivo Alavés, Guillermo Almada defendió su método de trabajo comentando que un cuerpo técnico "está para tomar las mejores decisiones, no para caer bien o mal al vestuario". EFE

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