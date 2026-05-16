Mariel Hemingway: “Estamos bombardeados con excesiva información y no es bueno”

Juan González

Gijón (Asturias), 16 may (EFE).- La actriz y escritora estadounidense Mariel Hemingway defiende la necesidad de que las personas retomen el contacto con la naturaleza y adopten estilos de vida que los alejen de la vorágine de la sobreinformación y el consumo, como terapia frente a las adicciones y enfermedades mentales que empañaron el legado familiar de su abuelo, el Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway.

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"Vivimos bombardeados con sobreinformación, conocemos lo que ocurre en los confines del mundo casi en el mismo momento en el que está pasando y eso no es bueno para la salud mental", ha dicho a EFE la actriz, escritora y activista en una visita a Asturias para participar en varios actos organizados por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España.

Mariel Hemingway (California, 1961), que tras una fructífera carrera de tres décadas en el cine, en la que fue nominada a los premios Oscar por el papel de Tracy en la película Manhattan (1979), de Woody Allen, ha escrito tres libros sobre desarrollo personal y ha protagonizado el documental 'Running from crazy' (2013) que habla sobre su vida y su lucha contra la enfermedad mental.

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Sus padres, Jack Hemingway y Byra Louise Whittlesey, eran alcohólicos; su hermana, la modelo y actriz Margaux Hemingway era adicta a las drogas, y su abuelo y otros seis miembros de su familia murieron a causa del suicidio.

La nieta del Premio Nobel de Literatura 1954 ha criticado la dependencia que crean las pantallas de los sistemas de comunicación actuales y la forma de vida urbana, al considerar que "atentan contra el bienestar personal".

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A su paso por Asturias para participar en una agenda centrada en salud mental y educación, Hemingway ha aconsejado desconectar de los teléfonos móviles.

"Estamos conectados siempre, debemos desconectar porque el teléfono móvil nos aleja de nosotros mismos y nos impide abrir nuestros espíritus", ha dicho en una entrevista con EFE.

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La urbana, que promociona "el éxito personal a cualquier precio en una carrera contra nosotros mismos" es otros de los factores que contribuyen a la insatisfacción y a las depresiones, ha añadido.

"La ciudad deprime, es gris y nos aleja de lo que somos, todo es artificial y lo artificial deprime", ha afirmado.

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En su opinión, los humanos son animales: "Tenemos que estar al aire libre, salir a los parques, caminar descalzos sobre la tierra, para recuperar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu".

El estilo de vida en las urbes está enfrentado con lo que son las personas, porque, según ha sostenido, necesitamos hacer meditación para aproximarnos al equilibrio personal "en un medio hostil como las grandes ciudades saturadas de cemento".

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Por su experiencia vital, ha concluido que las adicciones y las enfermedades mentales tienen componentes genéticos, medioambientales y culturales, aunque es difícil determinar cuánto hay de cada uno de ellos en cada caso.

Ha afirmado que las adicciones "tiene un componente genético mayor que las enfermedades mentales y se pueden superar con mayor facilidad siempre que quien las padece tenga voluntad".

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Hemingway ha recomendado tomarse la vida con más calma, disfrutar de las excursiones al aire libre, hacer ejercicio, meditar y dormir las horas necesarias para un buen descanso. EFE

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