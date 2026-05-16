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El juicio de 'Kitchen', centrado en los archivos encriptados de Villarejo y el mensaje que salpica a Fernández Díaz

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El juicio de la 'Operación Kitchen' ha superado la sexta semana con el fin de las testificales y el inicio de la prueba pericial, marcada por los archivos encriptados del comisario jubilado José Manuel Villarejo y los "indicios de manipulación" descubiertos en el mensaje que probaría que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz conocía los pormenores del presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

Más de 150 testigos han declarado estas últimas semanas ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas e intentar obstaculizar, supuestamente de ese modo, el avance de las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

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El tribunal finalizó la fase de testificales el pasado lunes, día en que declaró, entre otros, un mando de la Policía Nacional que en 2013 estuvo al frente de la sección de blanqueo de capitales y anticorrupción del Cuerpo.

El policía, encargado de la supervisión de los informes policiales de la unidad investigadora del 'caso Gürtel', negó presiones al inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Morocho --quien lideró las pesquisas sobre la contabilidad B del PP--, para quitar los nombres de Rajoy y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal de algunos documentos sobre el caso.

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LA MITAD DE LOS ARCHIVOS DE VILLAREJO, INACCESIBLES

También descartó que se intentara desmantelar la unidad investigadora de Gürtel, aseverando que, de hecho, a Morocho se le ofrecieron más efectivos policiales pero éste los rechazó.

Un día después, el tribunal del juicio, presidido por la magistrada Teresa Palacios, dio paso a la prueba pericial, que arrancó con las declaraciones de dos peritos del Centro Criptológico Nacional encargados del análisis de los archivos encriptados del comisario Villarejo, acusado en el juicio.

Uno de ellos relató que de los 92 archivos protegidos que hallaron sólo pudieron acceder al contenido de 40, y que paralizaron los trabajos porque llevaban "un año consumiendo recursos sin obtener nada".

Estos documentos, cuyo proceso de descifrado fue descrito pormenorizadamente por los miembros del Centro Criptológico Nacional, han servido para sustentar las acusaciones de la 'Operación Kitchen' y de otras piezas de la macrocausa 'Tándem', que investiga los negocios privados del comisario.

"LA OPERACIÓN SE HIZO CON ÉXITO"

Otro de los hitos destacados de la prueba pericial ha sido el análisis de los mensajes de texto que el exministro Fernández Díaz habría enviado a su ex 'número dos', Francisco Martínez, también acusado en el juicio, dando cuenta del volcado de dispositivos del extesorero del PP llevado a cabo por parte de expertos de la Policía Nacional, así como interesándose por el chófer Sergio Ríos.

En concreto, uno de los mensajes, que fue reproducido en la vista oral, tenía fecha del 18 de octubre de 2013 y rezaba lo siguiente: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica".

En el juicio quedó acreditado que la fecha de ese mensaje habría coincidido en el tiempo con el clonado del contenido de varios dispositivos electrónicos de Bárcenas, un trabajo que, según reconocieron en el juicio los agentes que lo llevaron a cabo, se realizó en octubre de 2013 en una cafetería 'Vips' del centro de Madrid.

Francisco Martínez protocolizó los mensajes ante notario para certificar que los había recibido de Fernández Díaz. Sin embargo, el perito informático que los analizó, que declaró en el juicio a propuesta de Fernández Díaz, señaló que detectó "indicios de manipulación" y que no pudo garantizar que fueran enviados por el exministro.

Una vez terminada la prueba pericial, el tribunal retomará el lunes el juicio con el inicio de la fase documental, en la que se escucharán decenas de audios intervenidos al comisario Villarejo.

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EuropaPress

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