Renaldo & Clara publica 'L'encant', un álbum rupturista que experimenta con el "no-ritmo"

Guillermo Cabellos

Barcelona, 16 may (EFE).- Hace más de quince años, un grupo llegado de Lleida irrumpió en el panorama musical catalán con un pop luminoso y vitalista, un sonido nuevo que hoy, cinco discos después, eclosiona en 'L'encant', la última propuesta de Renaldo & Clara, sobre la que su cabecilla, Clara Viñals, asegura a EFE sentirse cada vez más cómoda "construyendo desde lo extraño".

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Esta declaración no es gratuita, pues Viñals, que pese a ir segunda en el nombre del grupo es su única integrante, ha decidido crear un álbum rupturista respecto a 'L'amor fa calor' (Primavera Labels, 2020) y 'La boca aigua' (Primavera Labels, 2023), trabajos rítmicos y acelerados.

"Es un punto de inflexión para recuperar algunas sonoridades más orgánicas que había utilizado en los primeros discos, pero que para mí ahora vuelven a ser nuevas", cuenta la compositora, que ha buscado "un poco de equilibrio con los elementos electrónicos".

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La música de Renaldo & Clara, que últimamente había bebido del pop con sintetizadores, ahora respira algo más instrumental, con 'samples' que se entrelazan con sonidos matéricos, en un juego en el que la ilerdense busca el "no-ritmo".

"He experimentado algo más con la falta de ritmo que con un ritmo más bailable, lo que ha dado mucho protagonismo a la melodía y una mezcla de sonoridades con una paleta amplia pero sutil", reflexiona la artista sobre 'L'encant' (Primavera Labels, 2026).

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Esta manera de trabajar, marca de la casa, aparece en Viñals "cada vez más de manera instintiva", tanto componiendo como produciendo, lo que genera en ella una suerte de zona de confort pop.

"Cada vez estoy más cómoda construyendo desde lo extraño", señala, a lo que agrega que a medida que se suceden los discos, tiene más recursos para que "las cosas funcionen bien encajadas y todo suene a pop".

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Una de las marcas evidentes son sus canciones, esferas brillantes y autoconcluyentes que cuentan escenas cotidianas en dos minutos sin estribillos ni repeticiones, son sin duda sus letras, para las que Viñals pelea un "lenguaje de diario" que dé una "apariencia sencilla".

"Discierno mucho qué palabras utilizo, porque necesito que para mí sean muy reales, muy creíbles", cuenta la cantante, que ve algo similar en la duración de sus cortes.

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"Lo de las canciones cortas lo hago porque me gusta, pero también forma parte del ir depurando y decidir que esa melodía tan bonita que aparece a la coda no la vuelvo a repetir. Me gusta que aparezca una vez, sea un soplo de aire fresco y ya está", desentraña Viñals.

La dinámica conduce, inevitablemente, a discos de 20 minutos encapsulados en una única cara, concesión absolutamente contracultural en la era de los mil sencillos que nutren listas de reproducción estancas.

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"Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Ya está Spotify con sus algoritmos, su IA y sus mierdas haciendo que la gente escuche aquello que les interesa. Entonces, si los músicos no hacemos lo que creemos y cuidamos las obras al detalle, nadie lo hará", reivindica la artista.

En cuanto a su posición en la escena catalana, Renaldo & Clara ha tenido que defender dos frentes desde sus inicios: por un lado, un pop femenino con muy pocos referentes; y por el otro, un acento de Lleida casi inaudito en el resto del territorio.

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"Que haya más chicas me hace mucha ilusión, porque es verdad que en los inicios de Renaldo había pocas liderando un grupo", reflexiona Viñals preguntada por Maria Jaume o Julieta; a lo que agrega que el acento fue "una batalla en su momento", algo "totalmente premeditado" que sirvió para reivindicar "una cosa que no existía".

Tanto es así que para lanzar su segundo EP, 'Lilà', recurrió en 2012 a Elephant, el icónico sello madrileño que editó a grupos del Donosti Sound como Family, Aventuras de Kirlian o Le Mans, así como tótems del pop femenino patrio como Vainica Doble, La Bien Querida o Nosoträsh.

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"Hemos tocado en Madrid con cada disco y cada vez ha venido más gente, ahí sí que tengo cierto público", reflexiona la artista sobre la recepción de su música fuera de Cataluña, aunque por lo pronto solo ha anunciado bolos en territorio catalán.

El estreno en directo del disco tuvo lugar el pasado 9 de mayo en la Fiesta Mayor de Lleida, y tras esto se podrá ver el 29 de mayo en Palol de Revardit, dentro del festival Recondit, el 4 de junio en el Primavera Sound, el 2 de julio en Granollers, el 11 de septiembre en Tarragona y el 28 de noviembre en la sala Apolo de Barcelona. EFE

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