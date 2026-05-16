PP-A y Por Andalucía seguirán la noche electoral en sus sedes, PSOE-A y Vox en Sevilla y Adelante en Jerez

Los principales partidos y coaliciones que concurren este domingo 17 de mayo a los comicios autonómicos han elegido Sevilla para el seguimiento del recuento durante la noche electoral a excepción de Adelante Andalucía, cuyo candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, estará en Jerez de la Frontera (Cádiz), según han informado a Europa Press fuentes de las diferentes formaciones.

Tanto el PP-A como la coalición Por Andalucía han optado por sus respectivas sedes, en la calle San Fernando y Donantes de Sangre respectivamente, para la noche electoral al igual que hace cuatro años. Moreno tendrá que desplazarse desde Málaga donde votará por la mañana al presentarse por dicha provincia.

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Por su parte, el PSOE-A cambia de hotel con respecto a las anteriores elecciones. María Jesús Montero seguirá los resultados desde el Hotel NH Collection, donde Ciudadanos (Cs) celebró su última noche electoral en 2022. Vox también cambia de ubicación, Manuel Gavira estará pendiente del minuto a minuto en el Restaurante Muelle 21 de la capital andaluza.

Adelante Andalucía es la única formación que ha decidido realizar el seguimiento del escrutinio fuera de Sevilla, en concreto en el centro social La Yerbabuena de Jerez de la Frontera (Cádiz), circunscripción por la que su candidato a la Junta, José Ignacio García, aspira a obtener escaño.

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