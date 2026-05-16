Elche y Getafe: supervivencia contra el milagro europeo

Elche (Alicante)/Getafe (Madrid), 16 may (EFE).- El Elche y el Getafe disputan este domingo en el Martínez Valero un duelo trascendental para sus respectivos objetivos, ya que el conjunto ilicitano necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por la permanencia y el madrileño para conservar su plaza europea.

El equipo ilicitano afronta el partido en una mala dinámica tras sumar un punto de los últimos nueve, aunque confía en su solidez como local. Las mejores cuentas para la salvación del Elche pasan por sumar los tres puntos, ya que es el único resultado que le permitiría no depender del resto en el último partido del curso en Girona, rival directo.

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El Elche afrontará este compromiso con ausencias significativas. Además de su entrenador, Eder Sarabia, sancionado con cuatro partidos, no estarán el centrocampista y motor ofensivo del equipo, Aleix Febas, por acumulación de tarjetas, ni el defensa francés Léo Pétrot, expulsado la pasada jornada ante el Betis.

Estas dos ausencias se suman a la de Yago de Santiago, baja para lo que resta de temporada tras ser intervenido de la rodilla.La buena noticia para Sarabia es que recupera efectivos en ataque, como Rafa Mir, segundo máximo goleador del equipo, y el joven Adam Boayar, ambos recuperados de sus problemas musculares.

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También estará en la convocatoria el máximo realizador del Elche, André da Silva, a pesar de haber estado enfermo durante la semana.

Sarabia realizará cambios obligado por las sanciones, pero también para aumentar la energía del equipo en una semana con tres partidos. El regreso de Chust en defensa y de Mir en ataque, además de la inclusión del chileno Cepeda pueden algunas de las novedades en la alineación.

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En el Getafe, el objetivo es mucho más placentero que el del Elche. El conjunto azulón selló la permanencia virtualmente seis jornadas antes del final y la hizo realidad de forma matemática después de ganar la pasada jornada al Mallorca (3-1). Ahora, es Europa el próximo reto que llama a las puertas de los hombres de José Bordalás.

Para el técnico azulón, ocurra lo que ocurra, la temporada será histórica en el Getafe. En el mes de enero, después de la jornada 22 y tras empatar frente al Celta (0-0), tocó fondo con una decimoséptima posición preocupante y a un solo punto del descenso.

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Los refuerzos del mercado de invierno (Martín Satriano, Luis Vázquez, Zaid Romero, Sebastián Boselli y Veljko Birmancevic), el gran rendimiento de los pilares del cuadro azulón (Luis Milla, Mauro Arambarri y David Soria) y el gran trabajo del resto de la plantilla, han provocado una situación impensable: con una victoria ante el Elche, el Getafe aseguraría su presencia en Europa el próximo curso.

Sería la cuarta vez en conseguirlo tras las temporadas 2007/08, 2010/11 y 2019/20 y aún aspira a conseguir un premio más gordo que la Liga Conferencia. De momento, es séptimo y solo dos puntos le separan de la sexta plaza de la que es dueño el Celta.

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Y para amarrar esos tres puntos clave, Bordalás contará con todos sus jugadores con la excepción de Juanmi Jiménez por lesión. Kiko Femenía será duda y el once que presentará en Elche será continuista al que superó al Mallorca con alguna duda.

Nyom, después de firmar un gran encuentro, podría repetir en el once o dejar su puesto a Juan Iglesias y devolver a la titularidad en el izquierdo a Davinchi. Arriba, Luis Vázquez y Mario Martín se disputarán un puesto para acompañar a Satriano y el joven canterano Damián Cáceres, después de su gran debut, aspira a repetir en el centro del campo.

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-- Alineaciones probables:

Elche: Dituro; Sangaré, Affengruber, Bigas; Héctor Fort, Aguado, Gonzalo Villar, Cepeda o Diangana, Germán Valera; Rafa Mir y André da Silva.

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Getafe: Soria; Nyom, Djené, Duarte, Romero, Juan Iglesias; Milla, Cáceres, Arambarri; Mario Martín o Luis Vázquez y Satriano.

Árbitro: pendiente de designación.

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Hora: 19:00.

Estadio: Martínez Valero. EFE

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