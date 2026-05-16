Matías Vecino, listo para reaparecer ante el Athletic

Vigo, 16 may (EFE).- El internacional uruguayo Matías Vecino ha recibido el alta médica y podrá reaparecer este domingo en Bilbao, después de perderse las últimas cuatro jornadas por lesión.

El centrocampista, uno de los refuerzos invernales del Celta, llevaba de baja desde el pasado 24 de abril, cuando sufrió una rotura de bajo grado en el aductor derecho durante un entrenamiento en la ciudad deportiva Afouteza.

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Desde su llegada a Balaídos, Vecino apenas ha tenido protagonismo en LaLiga por culpa de dos lesiones. En el campeonato nacional solo ha jugado 118 minutos desde su debut ante el Espanyol. Su aportación, no obstante, ha sido superior en la Liga Europa, donde acumuló 358 minutos.

La recuperación del uruguayo es una gran noticia para Claudio Giráldez, quien en el último partido liguero ante el Levante tuvo que reinventar el centro del campo con Fer López y Hugo Sotelo por las molestias en el tendón rotuliano de Ilaix Moriba. EFE

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