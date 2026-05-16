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Autorizan el desembarco en A Coruña del crucero afectado por un brote de gastroenteritis

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(Actualiza la NA6029 con la autorización del desembarco)

A Coruña, 16 may (EFE).- El crucero ‘Ambition’, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado este sábado en el puerto de A Coruña antes de la hora prevista, con 21 casos activos a bordo según el último balance, y tras la inspección se ha autorizado el desembarco.

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En el Muelle de Trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos, ha sido el encargado de inspeccionar la nave y tomar la decisión de si los pasajeros podían desembarcar.

Entre pasaje y tripulación, son 1.750 personas las que transporta este gigante.

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A las diez y veinte entraron, según la Delegación del Gobierno en Galicia, y tras una hora de comprobaciones fue autorizada la salida.

Veintiuna personas permanecen aisladas, cumpliendo los protocolos sanitarios.

Durante la espera, fue posible ver a mucha gente en las cubiertas dando pequeños paseos. No hubo gran expectación mediática ni vecinal en la zona.

El 'Ambition', de 216 metros de eslora y procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas.

Estaba previsto que en esta jornada hiciese escala en Ferrol, pero fue cancelada.

La pasada tarde se mantuvo una reunión de coordinación con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros.

La entrada en aguas españolas está autorizada por la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria es la que ha dado el visto y place al atraque.

A las ocho de la tarde el barco tiene previsto continuar hacia Gijón, donde tiene prevista su llegada el domingo, para seguir la travesía posteriormente con destino a Bilbao.

La Delegación del Gobierno en Galicia y el resto de administraciones han trasladado en un comunicado un mensaje de tranquilidad en el que destacan que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como del personal portuario y la población en general.

El norovirus es el virus más común de la gastroenteritis aguda o gripe estomacal, un patógeno altamente contagioso con un período de incubación muy corto que causa brotes explosivos en sitios cerrados y un alto número diario de deposiciones, así como malestar general. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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