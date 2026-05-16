Autorizan el desembarco en A Coruña del crucero afectado por un brote de gastroenteritis

(Actualiza la NA6029 con la autorización del desembarco)

A Coruña, 16 may (EFE).- El crucero ‘Ambition’, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado este sábado en el puerto de A Coruña antes de la hora prevista, con 21 casos activos a bordo según el último balance, y tras la inspección se ha autorizado el desembarco.

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En el Muelle de Trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos, ha sido el encargado de inspeccionar la nave y tomar la decisión de si los pasajeros podían desembarcar.

Entre pasaje y tripulación, son 1.750 personas las que transporta este gigante.

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A las diez y veinte entraron, según la Delegación del Gobierno en Galicia, y tras una hora de comprobaciones fue autorizada la salida.

Veintiuna personas permanecen aisladas, cumpliendo los protocolos sanitarios.

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Durante la espera, fue posible ver a mucha gente en las cubiertas dando pequeños paseos. No hubo gran expectación mediática ni vecinal en la zona.

El 'Ambition', de 216 metros de eslora y procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas.

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Estaba previsto que en esta jornada hiciese escala en Ferrol, pero fue cancelada.

La pasada tarde se mantuvo una reunión de coordinación con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros.

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La entrada en aguas españolas está autorizada por la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria es la que ha dado el visto y place al atraque.

A las ocho de la tarde el barco tiene previsto continuar hacia Gijón, donde tiene prevista su llegada el domingo, para seguir la travesía posteriormente con destino a Bilbao.

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La Delegación del Gobierno en Galicia y el resto de administraciones han trasladado en un comunicado un mensaje de tranquilidad en el que destacan que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como del personal portuario y la población en general.

El norovirus es el virus más común de la gastroenteritis aguda o gripe estomacal, un patógeno altamente contagioso con un período de incubación muy corto que causa brotes explosivos en sitios cerrados y un alto número diario de deposiciones, así como malestar general. EFE

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(foto) (vídeo)