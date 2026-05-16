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Minuto de silencio en Dolores (Alicante) por los 3 muertos en la casa de la Guardia Civil

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Dolores (Alicante), 16 may (EFE).- El ayuntamiento de Dolores (Alicante) ha convocado un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento para las 20 horas de este sábado para expresar el dolor tras el hallazgo de un agente de la Guardia Civil, su mujer y su hijo mueros en una de las viviendas del cuartel de la población.

En declaraciones a EFE, el alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, ha explicado que ese minuto de silencio se realizará justo después de un pleno municipal extraordinario convocado a las 19.30 horas con el mismo motivo.

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El alcalde ha señalado que desconoce las líneas de la investigación y, por lo tanto, qué hipótesis se baraja sobre lo que ha podido ocurrir, y ha añadido que los tres fallecidos eran "muy conocidos" en el pueblo ya que el guardia civil, de 55 años, llevaba desde 1996 destinado en Dolores, donde se estableció con su esposa, de 51, y donde ha nacido y se ha criado su único hijo, de 24.

"Es muy impactante, todos los vecinos estamos estupefactos y en 'shock', sin entender lo que ha ocurrido", ha insistido el alcalde, quien también ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas por estos "terribles hechos ocurridos hoy en el municipio". EFE

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