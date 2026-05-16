La Junta ofrecerá tres avances sobre el dato de participación a las 11.30, las 14 y las 18 horas

La Junta de Andalucía ofrecerá este domingo 17 de mayo tres avances sobre el dato de participación en las elecciones autonómicas a las 11.30 horas, las 14.00 y las 18.00 horas, que posteriormente se trasladarán en ruedas de prensa.

Así lo avanzó este pasado viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante una visita al Centro de Difusión de Datos (CDD), situado en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, donde facilitó información relativa a la cobertura de las elecciones autonómicas de este 17 de mayo.

PUBLICIDAD

La primera comparecencia está prevista a las 10.30 horas para informar sobre la apertura de los colegios electorales --a las 09.00 horas--, la constitución de las mesas y las incidencias que pueda producirse en el inicio de la jornada electoral.

Con posterioridad están programadas otras tres comparecencias: a las 12.00 horas para informar sobre el dato de participación hasta las 11.30 horas; a las 14.30 horas para ofrecer el dato de participación a las 14.00 horas; y a las 18.30 horas para detallar el dato de participación hasta las 18.00 horas.

PUBLICIDAD

A partir del cierre de los colegios, previsto a las 20.00 horas, se podrán suceder comparecencias ante los medios acreditados en el Centro de Difusión para informar sobre el avance del escrutinio, que se irá actualizando de forma progresiva hasta la obtención de resultados definitivos.

La ciudadanía podrá seguir en tiempo real toda la información del proceso electoral a través de la aplicación oficial y la web habilitada ('eleccionesparlamentoandalucia2026.es'), donde también se retransmitirán las comparecencias institucionales, que podrán seguirse tanto en directo como en diferido, incluyendo notificaciones en tiempo real para informar del inicio de cada intervención.

PUBLICIDAD

RENOVADA APP WEB Y MÓVIL

La renovada aplicación web y móvil ('eleccionesparlamentoandalucia2026.es') permitirá consultar los resultados en tiempo real y conocer el último diputado asignado, facilitando la comprensión de la configuración parlamentaria.

PUBLICIDAD

Desde el CDD se gestionarán los datos procedentes de las mesas electorales mediante un sistema tecnológico que introduce importantes novedades y que incorpora por primera vez la inteligencia artificial en la verificación del escrutinio mediante el análisis de imágenes de las actas tomadas desde las mesas, lo que permitirá comprobar automáticamente la correspondencia entre los datos transmitidos y los recogidos en los documentos oficiales, detectando posibles incidencias de forma inmediata.

Este sistema funciona a través de técnicas de visión artificial que verifican la legibilidad de las actas, extraen los datos y los comparan en tiempo real con los resultados enviados, de modo que cualquier discrepancia es marcada automáticamente para su revisión manual, agilizando la detección y corrección de errores durante el proceso de escrutinio. Además, en los centros de control se visualizarán simultáneamente las imágenes de las actas junto a los datos transmitidos, facilitando una comprobación inmediata ante cualquier incidencia.

PUBLICIDAD

La transmisión de la información dependerá de 4.378 representantes de la Administración desplegados en los colegios electorales, que enviarán los datos mediante dispositivos electrónicos. En caso de incidencias, el sistema dispone de mecanismos alternativos de comunicación por vía telefónica y plataformas automatizadas que aseguran la llegada de los resultados al centro de procesamiento en todo momento.

De hecho, el sistema se apoya en una infraestructura completamente duplicada, con centros de datos operativos tanto en Sevilla como en Madrid, lo que garantiza la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad, junto con un refuerzo integral de la ciberseguridad que ha alcanzado el nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad tras la realización de auditorías y pruebas de resistencia.

PUBLICIDAD