José Luis Oltra: “Ante el Leganés es otra final pero con más relevancia”

Huesca, 16 may (EFE).- El entrenador de la SD Huesca, José Luis Oltra, ha destacado la trascendencia del encuentro que este próximo lunes les enfrenta al CD Leganés, que ha definido como “otra final”, aunque “cada vez con más relevancia” por el reducido margen que queda hasta el final de temporada.

Oltra ha reconocido que las opciones del conjunto oscense pasan por ganar todos los partidos restantes y esperar otros resultados favorables. “Yo sí confío en el equipo”, ha asegurado el técnico, convencido de que la plantilla “tiene argumentos” para imponerse “a cualquier rival” y mantener vivo el objetivo.

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En rueda de prensa, el entrenador azulgrana ha vuelto a insistir en la necesidad de corregir los errores que, a su juicio, están penalizando al equipo jornada tras jornada.

Ha explicado que el Huesca no dispone de un potencial ofensivo que le permita sobreponerse con facilidad a esos fallos y ha admitido que esas acciones “condenan” al equipo.

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En ese sentido, ha señalado que sus declaraciones públicas buscan también provocar “una reacción” en la plantilla.

Sobre el Leganés, Oltra ha destacado que, pese a las dos derrotas consecutivas encajadas en Butarque, el conjunto madrileño había firmado anteriormente una buena dinámica como local.

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El técnico ha considerado que el equipo pepinero está “por debajo de las expectativas” generadas tras su descenso, aunque ha advertido de que cuenta con “muy buenos jugadores”.

Asimismo, ha explicado que el Leganés genera mucho peligro por las bandas y llega con frecuencia al área rival, aunque le está faltando acierto de cara a portería. “Es una plantilla buena y un equipo difícil que hay que saber contrarrestar”, ha resumido.

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Oltra también ha querido agradecer el apoyo de los aficionados que acompañarán al equipo en el desplazamiento a Madrid, una afición que ha definido como “el mayor activo” del club y ha destacado su fidelidad “sin reblar” y el respaldo mostrado en los momentos más complicados de la temporada.

“Tenemos que ganar para seguir con vida y darles una alegría”, ha concluido. EFE

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