Illa, sobre las negociaciones para los Presupuestos: "Tengo confianza en que las cosas irán bien"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado confiando en que las negociaciones con ERC para los Presupuestos acabarán con un acuerdo: "Estamos trabajando y tengo confianza en que las cosas irán bien", ha dicho en una atención a los medios este viernes en Los Ángeles, California (Estados Unidos), donde se encuentra de viaje institucional.

"Un gran país necesita presupuestos. Saben ustedes que tenemos unos acuerdos con Esquerra Republicana y yo tengo confianza en que se llevarán a buen término", ha afirmado, sin concretar si han logrado ya cerrar un pacto.

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La negociación con los republicanos ha entrado en su última fase, ya que ambas partes están cerrando un acuerdo sobre la línea orbital ferroviaria, la creación de una sociedad mercantil de inversiones del Estado y el traspaso de una competencia, que aún no han dado a conocer, y se prevé que el Govern apruebe las cuentas en el Consell Executiu la próxima semana.

Algunos de los pactos necesitarán la concurrencia del Gobierno para su cumplimiento, por lo que para rubricar lo acordado en Catalunya se celebrará una Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat, previsiblemente la semana que viene, aunque Illa ha pedido ir "paso a paso".

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Sobre las conversaciones con los Comuns, ha recordado que en febrero ya alcanzaron un acuerdo para las cuentas, pero que están abiertos a seguir hablando: "Teníamos un acuerdo que hicimos público su momento. Es una base muy positiva y, a partir de ahí, si hay cosas que trabajar, pues las trabajaremos".