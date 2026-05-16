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Giráldez desplaza a todos los jugadores disponibles a Bilbao

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Vigo, 16 may (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, ha decidido convocar a todos los jugadores disponibles para el último partido a domicilio de la temporada, el que su equipo disputará mañana, domingo, contra el Athletic Club en San Mamés.

La gran novedad en la lista de convocados es la presencia del centrocampista uruguayo Matías Vecino, ya recuperado de la lesión muscular que le impidió jugar los últimos cuatro partidos de Liga. Su vuelta, además, ha devuelto al joven Andrés Antañón al filial, con que disputará el playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion.

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Sin los lesionados Carl Starfelt y Miguel Román, Giráldez tendrá que realizar tres descartes antes del encuentro.

La lista completa está formada por: Villar, Radu, Marc Vidal, Mingueza, Aidoo, Carreira, Moriba, Borja Iglesias, Fer López, Jutglà, Aspas, Cervi, Manu Fernández, Álvaro Núñez, Matías Vecino, Javi Rueda, Pablo Durán, Swedberg, Marcos Alonso, Ristic, Sotelo, Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Javi Rodríguez y Jones El-Abdellaoui. EFE

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dmg/og

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