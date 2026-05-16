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'España, para dar y contar', la "grandeza" de un país de inventores, manjares y gestas

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 16 may (EFE).- Que el madrileño Pedro Páez descubriera las fuentes del Nilo doscientos años antes que David Livingstone o que el riojano Manuel Jalón Corominas inventara la fregona y las jeringuillas desechables son dos ejemplos de la "grandeza" de un país que Carlos Oliveros ha resumido en su libro 'España, para dar y contar'.

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A través de pequeños relatos sobre vinos, manjares, paisajes, gestas históricas o patrimonio, la obra "invita a paladear rincones y a descubrir acontecimientos inesperados", asegura Atticus, editora del cuarto libro de este autor nacido en Madrid en 1972 que traslada a sus páginas una enorme curiosidad por aquello que le rodea.

Como ejemplo, sus recorridos por las "bellas desconocidas" de la provincia de Palencia, tanto la catedral de su capital -así llamada por encontrarse eclipsada por las de Burgos y León- como otras iglesias situadas en lugares como Aguilar de Campoo. Ejemplos del arte románico que en esta provincia tiene su mayor concentración mundial, recuerda Olivares.

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La pasión por este estilo artístico y arquitectónico lleva al escritor a declarar que "al menos una vez en la vida hay que ir a ver las iglesias de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo", a cinco minutos la una de la otra en la ciudad de Oviedo, lo que engarza con otro de los temas recurrentes de este libro: la gastronomía.

Además de recomendar restaurantes y bares concretos en los lugares que visita, el autor ofrece unas curiosas claves para encontrar los mejores alimentos basadas en las vocales: por ejemplo, los jamones de los lugares con importante presencia de la 'o', como Jabugo o Monesterio, y los quesos donde abunde la 'a', de La Mancha a Cangas de Onís y Arenas de Cabrales.

Siempre con tono ameno y didáctico, en 'España, para dar y contar', dividido en capítulos cortos en su mayoría, Olivares relata además anécdotas históricas como la relativa al Día de Acción de Gracias estadounidense, que conmemora una comida entre puritanos peregrinos y los indios Wampanoag.

Al parecer, tuvo un antecedente en el banquete entre las tropas españolas comandadas por Pedro Menéndez de Avilés y la tribu Saturiwa por haberles ayudado a derrotar a los franceses y a construir la ciudad de San Agustín, en Florida.

Cuenta también que el símbolo del dólar estadounidense (una ese con dos barras) podría provenir del globalizado real de a ocho, que los americanos llamaban 'Spanish dollar' y que aparece atravesado por una simplificación de las columnas de Hércules.

Siguiendo el hilo conductor de redescubrir lugares y personajes variopintos que le interesan, también se detiene a hablar de la importante y dramática vida llena de "demasiados" de la pintora Ángeles Santos -cuya obra 'Un mundo', pintada con 18 años, se encuentra en el Reina Sofía- o del genio de Gaudí, que le sirve para hablar de matemáticas y música en 'El Capricho', una casa en Comillas.

Con todas estas historias, la tesis de Olivares es que "no se trata de creernos superiores a nadie, pero tampoco de ser los últimos en Europa en valorar nuestra propia cultura", tal y como reflejó una encuesta de Pew Research Center de 2018.

En ella, solo dos de cada diez españoles consideraban su cultura superior a la de las demás naciones, lo que situó al país como último en un ranking de autoestima cultural que encabezaban los griegos, seguidos de georgianos y armenios.

Y sin embargo, "en nuestro país, en el lugar más recóndito y desconocido, en el espacio menos visitado, puede aparecer un trozo de historia local, nacional y universal", sostiene el también autor de 'Cercedilla Storytelling'.

Por ejemplo en el capítulo titulado "Donde menos te lo esperas" se detiene en el Puente de Valsordo, entre las localidades de Cebreros y El Tiemblo.

A través de esta pequeña obra medieval se puede conocer "una pequeña parte de la cultura prerromana, una obra de ingeniería romana, una actividad de más seiscientos años clave para entender nuestro país, una fiesta de larga tradición, un acontecimiento clave de la historia universal y una conmemoración de la Transición", subraya y desarrolla Oliveros en su libro. EFE

(Foto)

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EFE

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