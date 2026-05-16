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El oteador de palabras: “fraletero”, “árboles líquidos”, “baratoflación”...

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Por Javier Bezos (FundéuRAE)

Madrid, 16 may (EFE). Los medios de comunicación son transmisores permanentes de las voces y expresiones que van apareciendo para reflejar una realidad en continua evolución, y nuestro oteador, como de costumbre, recopila algunas de ellas. Como es habitual, la inclusión en esta lista no implica una validación ni un rechazo.

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FRALETERO

Algunos automóviles, en especial los eléctricos, tienen un compartimento en la parte delantera destinado a guardar cables de carga u otros accesorios. Como calco del inglés 'frunk', que combina 'front' (‘frente, delante’) y 'trunk' (‘maletero’), se ha creado el acrónimo híbrido 'fraletero'.

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ÁRBOLES LÍQUIDOS

Las metáforas vinculadas con la relación entre la ciudad y el medioambiente, como 'pulmón verde' o 'ciudad esponja', no son infrecuentes. En el caso de los 'árboles líquidos' no hay, en realidad, ningún árbol, pues consisten en tanques con algas en suspensión que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno.

PRODUCTIVITIS

Al afán por aprovechar cada segundo en una tarea, con la sensación permanente de que nunca es suficiente y de que un descanso es un lujo inasequible, se le está llamando 'productivitis'. El sufijo '-itis' con el sentido metafórico de algo negativo que se sufre y con cierto tono humorístico se ha asomado con anterioridad al oteador (con 'empatitis', de empate”, y 'medallitis', de medalla).

BARATOFLACIÓN

Una estrategia para mantener los precios de ciertos productos en épocas de inflación es recurrir a materias más baratas en su elaboración o a procesos de fabricación menos costosos. Es la 'baratoflación', una voz de formación transparente.

APROPIACIONISMO

El 'apropiacionismo' es una corriente artística basada en tomar creaciones ajenas o algunos de sus elementos para transformarlos, combinarlos, sacarlos de contexto... con el fin de producir una obra nueva. Ejemplos clásicos son las múltiples variaciones sobre 'La Gioconda', entre las que destaca el añadido de un bigote y una perilla por Marcel Duchamp. El sufijo '-ismo' es habitual en movimientos artísticos.

TECNOSUELOS

Los 'tecnosuelos' son sustratos creados artificialmente a partir de la mezcla de diversos residuos orgánicos y minerales, con objeto de recuperar terrenos degradados. El elemento 'tecno-' aporta la idea de intervención tecnológica. EFE

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EFE

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