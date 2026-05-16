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El australiano Hauser supera al brasileño Hidalgo en Yokohama y el español Edo 13º

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Redacción deportes, 16 may (EFE).- El australiano Matthew Hauser se impuso en la prueba de las series mundiales de Triatlón de Yokohama (Japón) por delante del brasileño Miguel Hidalgo, en tanto que el español Izán Edo acabó en la decimotercera plaza, a tan solo catorce segundos del 'top 10'.

Hauser, vigente campeón de las series, estuvo en cabeza en todo momento y marcó un crono final en cubrir los 1.500 metros de natación, los 40 kilómetros de bicicleta y los 10 kilómetros de carrera a pié de 1h38:48, con el que aventjó en veinte segundos a Hidalgo, en tanto que completó el podio el también australiano Luke Willian, a 28 de su compatriota.

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El británico Alex Yee, campeón olímpico y mundial, retornó a las Series Mundiales, con un gran tiempo en el sector de carrera a pie con un tiempo récord de 29:08, lo que le permitió acabar quinto con 1h39:32.

El español Izán Edo, que salió del sector de natación con una desventaja de 2:27 y concluyó con un tiempo de 1h41:15, fue en progresión hasta acabar decimotercero.

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En la prueba femenina, se impuso la sueca Tilda Mansson con un registro de 1h50:13 y tan solo dos segundos de ventaja respecto a la británica Beth Potter y de 23 sobre la luxemburguesa Jeanne lehair.

Cecilia Santamaría fue la mejor española, vigésima a 3:30, ya que Miriam Casillas, octava en la reciente Copa del Mundo de Lanzarote, no finalizó. EFE

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