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El escrutinio oficial durará cuatro días y los parlamentarios serán proclamados el 1 de junio

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El escrutinio oficial de los votos que se emitirán este domingo con motivo de las elecciones autonómicas durará cuatro días, desde el miércoles día 20 y hasta el sábado 23 de mayo, mientras que los parlamentarios que conformarán la Cámara andaluza de la XIII legislatura serán proclamados electos el lunes 1 de junio.

Aunque los datos provisionales podrán conocerse este mismo domingo por la noche, el escrutinio oficial en las distintas juntas electorales provinciales no comenzará hasta el día 20 y se prolongará hasta el sábado 23, según el calendario publicado por la Junta Electoral de Andalucía en su página web consultado por Europa Press.

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Los días 24 y 25 de mayo podrán presentarse reclamaciones y protestas por parte de los representantes y apoderados de las candidaturas, y las juntas electorales provinciales tendrán un día, el martes 26, para resolverlos. Este trámite también es susceptible de recurso y las quejas pueden llegar hasta la Junta Electoral Central (JEC).

El lunes 1 de junio, las juntas electorales provinciales proclamarán a los parlamentarios electos, cuyos nombres deberán ser publicados a continuación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El nuevo Parlamento andaluz se constituirá el jueves 11 de junio a las 12.00 horas, según establece el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas.

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