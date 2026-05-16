Espana agencias

El censo para las elecciones autonómicas presenta mayoría femenina, con cerca de 183.000 mujeres más

Guardar
Google icon
Imagen OWWDZZG2QVG6TKAHXNM5Q4G5RI

El censo de electores para los comicios autonómicos de este domingo 17 de mayo en Andalucía presenta clara mayoría femenina, con 182.842 mujeres más que hombres convocados a ejercer su derecho al voto, según datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, 3.346.837 mujeres podrán acudir a las urnas en las elecciones autonómicas en Andalucía, frente a 3.163.995 hombres. La mayoría femenina en el censo se registra a partir de los 40 años, mientras que en edades inferiores son los hombres los más numerosos.

PUBLICIDAD

Por provincias, la mayor diferencia de votantes por sexos se registra en Sevilla, donde podrán votar 54.138 mujeres más que hombres (804.877 frente a 750.739), seguida de Málaga, con 40.506 (626.941 mujeres por 586.435 hombres); y Cádiz, con 25.834 (514.886 mujeres por 489.052 hombres).

Por detrás se sitúan Granada, donde podrán votar 20.669 mujeres más que hombres (373.594 por 352.925); Córdoba, con 17.899 (322.507 mujeres por 304.608 hombres); Jaén, con 9.749 (255.274 mujeres por 245.525 hombres); Almería, con 7.556 (246.098 mujeres por 238.542 hombres); y Huelva, con 6.491 (202.660 mujeres por 196.169 hombres).

PUBLICIDAD

En total, 6.812.902 andaluces, 302.070 de ellos residentes en el extranjero, podrán ejercer el derecho al voto este domingo 17 de mayo en las elecciones autonómicas, lo que supone un 2,5% más que en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere un hombre al caerle encima un camión mientras lo reparaba en Villamanrique (Sevilla)

Infobae

Interior adeuda 76 millones de euros a las comunidades autónomas por asistencia sanitaria a reclusos penitenciarios

Interior adeuda 76 millones de euros a las comunidades autónomas por asistencia sanitaria a reclusos penitenciarios

Los saharauis, en riesgo de caer en el olvido 50 años después de llegar a Tinduf ante el aumento de crisis humanitarias

Los saharauis, en riesgo de caer en el olvido 50 años después de llegar a Tinduf ante el aumento de crisis humanitarias

José Luis Oltra: “Ante el Leganés es otra final pero con más relevancia”

Infobae

Mariel Hemingway: “Estamos bombardeados con excesiva información y no es bueno”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: los políticos cierran la campaña y arranca la jornada de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: los políticos cierran la campaña y arranca la jornada de reflexión

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

ECONOMÍA

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo