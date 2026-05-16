El censo para las elecciones autonómicas presenta mayoría femenina, con cerca de 183.000 mujeres más

El censo de electores para los comicios autonómicos de este domingo 17 de mayo en Andalucía presenta clara mayoría femenina, con 182.842 mujeres más que hombres convocados a ejercer su derecho al voto, según datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, 3.346.837 mujeres podrán acudir a las urnas en las elecciones autonómicas en Andalucía, frente a 3.163.995 hombres. La mayoría femenina en el censo se registra a partir de los 40 años, mientras que en edades inferiores son los hombres los más numerosos.

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Por provincias, la mayor diferencia de votantes por sexos se registra en Sevilla, donde podrán votar 54.138 mujeres más que hombres (804.877 frente a 750.739), seguida de Málaga, con 40.506 (626.941 mujeres por 586.435 hombres); y Cádiz, con 25.834 (514.886 mujeres por 489.052 hombres).

Por detrás se sitúan Granada, donde podrán votar 20.669 mujeres más que hombres (373.594 por 352.925); Córdoba, con 17.899 (322.507 mujeres por 304.608 hombres); Jaén, con 9.749 (255.274 mujeres por 245.525 hombres); Almería, con 7.556 (246.098 mujeres por 238.542 hombres); y Huelva, con 6.491 (202.660 mujeres por 196.169 hombres).

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En total, 6.812.902 andaluces, 302.070 de ellos residentes en el extranjero, podrán ejercer el derecho al voto este domingo 17 de mayo en las elecciones autonómicas, lo que supone un 2,5% más que en los anteriores comicios del 19 de junio de 2022.