Detenido tras herir de gravedad con arma blanca a una mujer en Lora del Río (Sevilla)

Sevilla, 16 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de una agresión con arma blanca a una mujer, de 32 años, en la localidad de Lora del Río (Sevilla), causándole heridas de gravedad.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los hechos, de cuyas causas se desconocen más detalles, están siendo investigados cono un posible caso de violencia de género.

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El detenido, de nacionalidad nicaragüense como la víctima, se encuentra en dependencias policiales a la espera de ser puesto a disposición judicial, mientras que la mujer está ingresada en un centro hospitalario. EFE

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