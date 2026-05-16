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Atraca en A Coruña el crucero 'Ambition', afectado por un brote masivo de gastroenteritis

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A Coruña, 16 may (EFE).- El crucero ‘Ambition’, afectado por un brote de gastroenteritis causada por un norovirus, ha atracado este sábado en el puerto de A Coruña antes de la hora prevista, con treinta casos activos a bordo, según el último balance.

Ya en el Muelle de Trasatlánticos, un equipo de Sanidad Exterior, siguiendo los protocolos de seguridad y salud pública establecidos, se encargará ahora de inspeccionar la nave y tomar la decisión de si los pasajeros pueden desembarcar en la ciudad, como ha informado la Delegación del Gobierno en Galicia.

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Entre pasaje y tripulación, son 1.750 personas las que transporta este crucero.

El 'Ambition', procedente de las islas Shetland (Reino Unido), recaló en Belfast, Liverpool y Brest antes de hacerlo en Burdeos, cuando se ratificó la muerte de un varón británico nonagenario con gastroenteritis, un hecho que coincidió con la aparición de casos de vómitos y diarrea entre unas cincuenta personas.

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Estaba previsto que en esta jornada hiciese escala en Ferrol (A Coruña), pero fue cancelada.

La pasada tarde se mantuvo una reunión de coordinación con la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Ayuntamiento coruñés, la Xunta de Galicia, Capitanía Marítima, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la consignataria del buque y la Terminal de Cruceros.

La entrada en aguas españolas está autorizada por la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria es la que ha dado el visto al atraque.

A las ocho de la tarde el barco tiene previsto continuar hacia Gijón, para seguir la marcha posteriormente con destino a Bilbao.

La Delegación del Gobierno en Galicia y el resto de administraciones han trasladado en un comunicado "un mensaje de tranquilidad, destacando que la situación está monitorizada y que se están aplicando todas las medidas contempladas para garantizar la seguridad tanto a pasajeros como al personal portuario y a la población". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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