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Suspendida la huelga indefinida de Tubos Reunidos

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Amurrio (Álava), 15 may (EFE).- Los sindicatos de Tubos Reunidos han decidido este viernes suspender la huelga indefinida que mantienen desde el pasado 16 de marzo para denunciar el ERE planteado por la empresa.

La decisión se ha adoptado una semana después de que un grupo de empleados -menos de un tercio de la plantilla- celebrara una asamblea que votó a favor de volver al trabajo, una postura que fue rechazada por ELA, LAB y ESK, que suman mayoría en el comité de empresa.

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El pasado martes, el juzgado de lo Mercantil de Vitoria aprobó el concurso voluntario de acreedores solicitado por la empresa. EFE

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