Cae una banda que enviaba a Europa droga oculta en máquinas de agua a presión y baldosas

Barcelona, 15 may (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres en una operación que ha permitido desmantelar una organización a la que han decomisado 270 kilos de hachís y 16 de cocaína, que tenían previsto enviar a varios países europeos ocultos en el interior de máquinas de agua a presión y baldosas.

Según ha informado hoy la policía catalana en un comunicado, los dos hombres, de 33 y 40 años de edad, fueron detenidos el pasado 5 de mayo en Corbera de Llobregat (Barcelona), acusados de un delito contra la salud pública, ya que presuntamente formaban parte de una red que enviaba grandes cantidades de cocaína y hachís a distintos países europeos, principalmente Italia.

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La investigación se inició en abril pasado, con una primera fase en la que se detuvo a otras dos personas del mismo grupo, a las que se intervino 65 kilos de hachís y 6 de cocaína, que pretendían enviar hacia Italia ocultas en máquinas de agua a presión, a través de empresas de paquetería.

A raíz de estas primeras detenciones, los Mossos descubrieron que había otros miembros de la red que seguían activos, por lo que el pasado 5 de mayo detuvieron a uno de ellos en un domicilio de Cornellà de Llobregat (Barcelona), donde se ocultaba un importante punto de almacenaje y distribución de drogas.

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En el registro de esta vivienda, los agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos, además de detener a un hombre de nacionalidad italiana, intervinieron 270 kilos de hachís y 4 de cocaína.

También decomisaron moldes preparados para fabricar baldosas donde se ocultaba la cocaína y el hachís.

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De hecho, los Mossos localizaron dos piezas ya finalizadas y preparadas para su envío, con 4 kilos de cocaína en su interior.

Este mismo día, en el marco del mismo operativo, y en colaboración con la Policía Local de Corbera de Llobregat, los Mossos detuvieron al conductor de un vehículo, en cuyo interior localizaron, oculto en un doble fondo, 12 kilos más de cocaína. EFE

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