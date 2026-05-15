Espana agencias

Regresan a Cádiz 53 años después los restos de los últimos marineros del Domenech de Varó

Guardar
Google icon

Saúl García

Arrecife (Lanzarote), 15 may (EFE).- Los restos de tres marineros del barco pesquero andaluz Domenech de Varó que aún permanecían en el cementerio de San Román, en Arrecife (Lanzarote) ya regresan a la provincia de Cádiz, de donde zarparon hace 53 años. Se trata de Julio Pose, Jaime Roselló y Antonio Rodríguez Rivera.

PUBLICIDAD

Este vienes se han exhumado los cuerpos y se han entregado a sus familiares, en el último capítulo de una historia que comenzó en 1973, con el naufragio del barco en la costa de Mala (Lanzarote).

Solo dos de sus doce tripulantes sobrevivieron y, entre los muertos, en aquel momento solo se identificó a tres, los primeros cuerpos que se recuperaron.

PUBLICIDAD

El Domenech de Varó era una arrastrero que había partido de la costa gaditana, con escala en Tánger (Marruecos) y que se dirigía al banco canario sahariano. Una avería les llevó a dirigirse al puerto de Arrecife, pero encallaron de noche en una zona rocosa.

Durante medio siglo, los descendientes pensaron que a sus familiares se los tragó el mar. Sin embargo, además de aquellos tres cuerpos recuperados, unos días más tarde aparecieron cinco más.

"En Arrecife se hizo un funeral y se los enterró", señala a EFE el investigador Luis Moreno. Pero esa información no llegó hasta Cádiz.

Con el 50 aniversario cumplido, José Manuel Pose, hijo de uno de las víctimas, y coincidiendo con su jubilación, decidió investigar.

Logró encontrar a algunos de los descendientes de puntos distintos de la Bahía de Cádiz y creó una asociación. Al Archivo Municipal de Arrecife le llegó un correo electrónico que a su vez leyó Moreno, y se pusieron manos a la obra.

Pose daba las gracias este viernes a Luis Moreno: "Si no hubiéramos trabajado contigo desde el principio no hubiéramos llegado a este final", le decía después de un largo abrazo.

En declaraciones a EFE, Pose señalaba que lo más complicado ha sido el "proceso judicial muy complejo". De hecho, quedan en Arrecife tres cuerpos enterrados e identificados, pero ha sido imposible encontrar a descendientes a los que entregárselos.

"Ha merecido la pena y lo importante es que lo hemos logrado. Después de 50 años de silencio culminamos un trabajo de tres años que nos ha permitido localizar e identificar a cinco víctimas. La palabra no es contentos, pero sí estamos exultantes", señalaba a EFE minutos antes de la exhumación.

Jesús Pose, hijo de José Manuel y nieto de Julio, que tenía 46 años cuando falleció, ha recibido los restos de Roselló, en representación del hijo de éste. Jesús aseguraba que la muerte de su abuelo siempre fue un tema tabú en su familia.

"Murió en la mar es lo único que sabíamos", explica, antes de resaltar el apoyo, la ayuda y la sensibilidad que han recibido en Arrecife. "Mucho apoyo y empatía", añade.

Antonio Rodríguez tenía 19 años cuando murió. Era su primer viaje en barco. En realidad, el segundo porque del primero, unos días antes, regresaron a puerto por el mal tiempo. "No te vayas, le decía mi madre", recordaba hoy su hermana Ana, que se llevará los restos.

Su tío David era otro de los marineros, pero su cuerpo nunca apareció. Lo último que hizo antes de embarcar hacia África fue conocer a su hijo, que había nacido mientras volvían a puerto.

"Nosotros éramos nueve con mi hermano Antonio, y él era de los mayores. El Señor nos ha regalado poderlo recoger. Mis padres se fueron pensando que no se sabía dónde estaba realmente, y luego la Comandancia no nos ayudó nada", decía Ana esta mañana.

Al contrario que otros familiares, la familia de Ana sí supo que se había encontrado el cadáver, porque lo identificó un primo de su padre, que faenaba en otro barco. Pero ni pudieron viajar a Lanzarote ni estaban en contacto con el resto de las familias.

El año pasado se hizo una primera exhumación para cotejar los restos con el ADN. El cuerpo de Antonio estaba mal identificado. Apareció con una alianza que no era suya, con la fecha de la boda de otro de los fallecidos. Eso facilitó que se hiciera el examen genético al resto, para identificarlos a todos.

Los operarios del cementerio de San Román han extraído tres cajas de los nichos marcados como 68, 69 y 70. Los restos han sido incinerados. Después se ha oficiado una misma responso en la capilla del cementerio.

Los restos de Rodríguez irán a San Lúcar de Barrameda, los de Pose a Cádiz y los de Roselló al Puerto de Santa María. EFE

sgc/jmr/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae una banda que enviaba a Europa droga oculta en máquinas de agua a presión y baldosas

Infobae

Belarra afirma que Juanma Moreno es “la mejor creación” de Susana Díaz

Infobae

Prisión para el detenido por intentar apuñalar a su expareja y llevarse a sus hijos

Infobae

PP y Vox miran ya a la próxima semana para cerrar su acuerdo en Castilla y León

Infobae

Baleares no se fía de las predicciones de Marlaska sobre el descenso de la migración: "Se ha producido lo contrario"

Baleares no se fía de las predicciones de Marlaska sobre el descenso de la migración: "Se ha producido lo contrario"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería en plena polémica contra Marlaska

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

15 años del 15M: del hartazgo político, el paro y la crisis de la vivienda a la actualidad

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026