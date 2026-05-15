PP y Vox miran ya a la próxima semana para cerrar su acuerdo en Castilla y León

Valladolid, 15 may (EFE).- PP y Vox aseguran que siguen las conversaciones para tratar de cerrar lo antes posible el acuerdo de gobierno en Castilla y León, pero miran ya a la próxima semana para buscar avances, una vez superada ya la fecha de las elecciones andaluzas del domingo.

Con el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y aspirante a la reelección en la investidura, Alfonso Fernández Mañueco (PP), con una agenda institucional propia de un Ejecutivo transitorio, sin declaraciones a los medios de comunicación, y con el portavoz de Vox, Carlos Pollán, hasta el domingo en Andalucía por las elecciones, también sin declaraciones, la mirada está ya puesta en los días posteriores al domingo.

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Una única reunión pública entre ambas partes sirvió para que Mañueco y Pollán se conjuraran a acometer unas conversaciones basadas en la discreción, más allá de algunas declaraciones del representante de Vox, quien ha comparecido en ruedas de prensa propias del inicio de la legislatura, como portavoz de su grupo parlamentario, pero siempre en un clima de colaboración y confianza en que el acuerdo se materializará.

En el caso del PP, quien también ha comparecido y se ha referido a las negociaciones ha sido el portavoz de la Junta en funciones e integrante del equipo negociador, Carlos Fernández Carriedo, quien ha coincidido con Vox en que lo importante es alcanzar un "buen acuerdo" y no tanto los plazos.

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En su última declaración al respecto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo reconoció que tratan de cerrar medida a medida y que el posible acuerdo será más extenso y detallado que el de 2022, lo que genera un "trabajo añadido".

Los dos partidos han tratado de desligar sus tiempos de la fecha de las elecciones andaluzas, pero el hecho de que los esfuerzos de las direcciones nacionales de PP y Vox estén centrados en la campaña electoral ha provocado que la fase final del acuerdo se haya retrasado, a pesar de que inicialmente Vox apostaba por firmar antes del 17 de mayo.EFE

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