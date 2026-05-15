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Belarra afirma que Juanma Moreno es “la mejor creación” de Susana Díaz

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Madrid, 15 may (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), es “la mejor creación” de la expresidenta andaluza Susana Díaz (PSOE).

En declaraciones a la prensa desde la pradera de San Isidro en Madrid, con motivo de la recta final de la campaña electoral en Andalucía, Belarra ha considerado que al "igual que la mejor creación de Margaret Thatcher fue Tony Blair, la mejor creación de Susana Díaz y del Partido Socialista andaluz es Moreno Bonilla".

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Asimismo, ha asegurado que es el momento de “apretar el acelerador” y tratar de llegar al mayor número posible de ciudadanos para explicar “la absoluta realidad” del escenario político.

“Nadie entiende que el partido socialista, y menos María Jesús Montero, sea una alternativa al Partido Popular, porque las políticas que ha desplegado el PSOE andaluz son excesivamente parecidas a las que ha puesto en marcha el señor Moreno Bonilla”, ha subrayado la dirigente de Podemos.

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Por ello, ha defendido que una parte del electorado busca una alternativa, ya que, a su juicio, “hace falta una izquierda valiente” que “deje de alimentar, como hace el PSOE, el malestar en el que luego crece la extrema derecha”. EFE

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EFE

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