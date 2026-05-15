Prisión para el detenido por intentar apuñalar a su expareja y llevarse a sus hijos

Granada, 15 may (EFE).- Un juzgado en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido en la madrugada de este martes por intentar apuñalar en Santa Fe (Granada) a su expareja, víctima activa en el sistema VioGén, y llevarse a sus hijos, y que se enfrentó a la Guardia Civil.

Según han informado a EFE fuentes judiciales y de la Guardia Civil, que se encargó del arresto, la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Fe ha ordenado la entrada en la cárcel del detenido, que se enfrenta a cargos por un delito de atentado a agente de la autoridad y otro de daños.

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Aunque el arrestado también agredió a su expareja, según han explicado fuentes judiciales este hecho será competencia de uno de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Granada.

Los hechos comenzaron la noche del lunes cuando la víctima, activa en el sistema VioGén, con valoración de riesgo bajo y sin orden de alejamiento en vigor, solicitó ayuda a la Guardia Civil.

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Explicó que su expareja y padre de sus cuatro hijos, de 45 años y origen sirio, había contactado telefónicamente con uno de ellos para anunciarle que iba a acudir al domicilio con intención de llevarse a los menores.

Sobre las doce de la noche, la mujer volvió a contactar con la Guardia Civil para informar de que el hombre estaba ya en la puerta del domicilio, por lo que una patrulla de Santa Fe acudió al lugar y lo sorprendió golpeando la puerta de la vivienda con un arma blanca en la mano.

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El hombre se había presentado en la vivienda armado con un machete y con la intención de llevarse a sus hijos y, al percatarse de la presencia policial, se dirigió hacia los agentes esgrimiendo el cuchillo, con el que intentó apuñalar a uno de los guardias civiles.

El agentes consiguió repeler la agresión, aunque sufrió cortes en la mano izquierda y diversas policontusiones.

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Además, el agresor fracturó con el cuchillo varias lunas del vehículo oficial.

A la llegada de otra patrulla en apoyo, el detenido mantuvo la actitud "extremadamente violenta" y, ante la situación de "riesgo evidente" para la integridad física de los guardias civiles, la mujer y sus hijos, los agentes efectuaron un disparo dirigido a la pierna del agresor.

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El hombre resultó herido, fue reducido y detenido, y pasó este jueves a disposición judicial. EFE

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