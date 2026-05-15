Temas del día de EFE España del viernes 15 de mayo de 2026 (13:30 horas)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - Las formaciones políticas echan el resto en el cierre de la campaña para las elecciones andaluzas del domingo, con la presencia de líderes nacionales como Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal y actos centrales en Sevilla y Málaga.

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- Maíllo celebra la campaña "de menos a más" de Por Andalucía frente al "juego sucio" del PP

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(Texto enviado a las 13:13; 338 palabras)

- Adelante Andalucía llama a indecisos y defensores de lo público:No pedimos carné de pureza

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(Texto enviado a las 12:53; 495 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La pelea por los 'restos' se prevé clave en Andalucía: ¿Cuánto costó cada escaño en 2022?

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(Texto enviado a las 09:27; 554 palabras) (Foto)

- El abecedario de la campaña electoral andaluza: de la A de adelanto a la Z de Adamuz

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(Texto enviado a las 09:36; 1.624 palabras) (Foto)

- Más de 14.500 agentes garantizarán la seguridad en 3.757 colegios electorales en Andalucía

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(Texto enviado a las 08:43; 517 palabras)

- La IA se estrena el 17M en la verificación del escrutinio de las elecciones andaluzas

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(Texto enviado a las 11:57; 423 palabras)

SÁNCHEZ GOBIERNO

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Madrid - Sánchez supera a Aznar y se convierte en el segundo presidente con más días en el cargo

(Texto enviado a las 08:00; 782 palabras)

- El PSOE destaca que lo importante de Sánchez no es cuánto gobierna, sino "para quién"

(Texto enviado a las 10:42; 311 palabras)

HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid - El español con positivo en hantavirus se encuentra mejor y está "casi asintómatico"

(Texto enviado a las 09:55; 387 palabras)

- Canarias encargará un estudio para analizar el posible daño turístico por el Hondius

(Texto enviado a las 12:32; 222 palabras)

SUCESOS NARCOTRÁFICO

Almería - Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería

(Texto enviado a las 13:07; 459 palabras)

SUCESOS DROGAS

Jerez de la Frontera (Cádiz) - Intervenidos 1.600 kilos de hachís custodiados con fusiles y granadas en Jerez (Cádiz)

(Texto enviado a las 10:44; 385 palabras)

Madrid - Incautados en Barajas 79 kilos de cocaína en un contenedor legal procedente de Ecuador

(Texto enviado a las 10:11; 183 palabras)

San Sebastián - Incautados 75 kilos de cocaína ocultos en la carga de un camión en Irun (Gipuzkoa)

(Texto enviado a las 09:59; 223 palabras)

València - Detenidas 31 personas en Valencia en el mayor operativo contra la droga 'flakka'

(Texto enviado a las 11:15; 421 palabras)

TERRORISMO YIHADISTA

Madrid - Detenido en Tarifa (Cádiz) un joven converso al Islam muy radicalizado y con odio a España

(Texto enviado a las 12:17; 246 palabras)

EXPLOTACIÓN SEXUAL

Oviedo - Desarticulada una red internacional de trata que operaba en España desde Venezuela

(Texto enviado a las 12:40; 373 palabras)

CRIMEN ORGANIZADO

Madrid - La falsificación de documentos, la llave que abre la puerta fácil al crimen organizado

(Texto enviado a las 09:34; 672 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023491685)

TRIBUNALES ACOSO

Sevilla - Los padres de Sandra Peña recurrirán el archivo de la causa contra el colegio: "Nos hunde"

(Texto enviado a las 13:07; 612 palabras)

PABLO IBAR

Vitoria - Pablo Ibar denuncia la "tardanza" del fiscal en pronunciarse sobre la revisión de su caso

(Texto enviado a las 11:01; 438 palabras)

JUICIO PUJOL (Claves)

Madrid/Barcelona - El caso Pujol, sin Jordi Pujol: las claves de un juicio que espera sentencia tras 12 años

(Texto enviado a las 08:16; 1.206 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 802347436)

ESPAÑA MÉXICO

Madrid - Óscar López acusa a Ayuso de montar “el circo de sol” con su viaje a México

(Texto enviado a las 12:41; 236 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

IRÁN GUERRA

Alicante - El Gobierno mantendrá las ayudas a los combustibles, la agricultura y los transportistas

(Texto enviado a las 11:53; 309 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

BOLSA MADRID APERTURA

Madrid - El IBEX 35 cae el 1 % en la apertura tras las pérdidas en Asia y la subida del brent

(Texto enviado a las 9:13; 126 palabras) (Foto) (Vídeo)

PRECIO SUELO

Madrid - El precio del suelo marca en 2025 máximos desde hace 12 años con 173 euros/m2 de media

(Texto enviado a las 09:08; 659 palabras)

BIZUM COMERCIO

Madrid - El IBEX 35 cae el 1 % en la apertura tras las pérdidas en Asia y la subida del brent

(Texto enviado a las 09:10; 604 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023484794)

TUBOS REUNIDOS

Amurrio (Álava) - Suspendida la huelga indefinida de Tubos Reunidos

(Texto enviado a las 11:34; 109 palabras) (Vídeo)

FONDO AMIANTO

Madrid - Las indemnizaciones del fondo del amianto llegan sólo al 1 % de potenciales beneficiarios

(Texto enviado a las 09:05; 714 palabras)

HUELGA PROFESORADO

València - Comienza una manifestación multitudinaria de profesorado y de estudiantes en València

(Texto enviado a las 12:52; 280 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SANIDAD TRASPLANTES

Madrid - España vuelve a fulminar un récord en trasplantes: 39 donantes de órganos en 48 horas

(Texto enviado a las 11:05; 365 palabras)

MÉDICOS HOMOLOGACIONES

Madrid - Sanidad estudia la situación de 30.000 médicos extracomunitarios homologados

(Texto enviado a las 12:12; 587 palabras)

BIENES SIJENA

Zaragoza - Aragón ve una "pataleta" que la Generalitat reclame 800.000 euros por los bienes de Sijena

(Texto enviado a las 12:27; 718 palabras)

MADRID SAN ISIDRO

Madrid - Almeida reivindica en San Isidro a Madrid como lugar donde la "concordia es posible"

(Texto enviado a las 11:37; 552 palabras)

MEDIOS COMUNICACIÓN

Madrid - 'La hora de la 1' de TVE y el Canal 24 horas se quedan sin emisión por un corte eléctrico

(Texto enviado a las 10:39; 230 palabras)

TECNOLOGÍA ROBOTS

Madrid - Los robots humanoides salen del laboratorio y preparan un despliegue masivo y millonario

(Texto enviado a las 09:30; 844 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023372820)

COMIC BARCELONA

Barcelona - Comic Barcelona abre las puertas de su edición más internacional en Fira Montjuïc

(Texto enviado a las 07:16. 515 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Shintaro Kago, maestro del manga gore: "Mis obra son comedias inspiradas en Monty Phyton"

(Texto enviado a las 11:27; 790 palabras)

MUSEO SAN TELMO

San Sebastián - El Museo San Telmo presenta una exposición con una de sus más recientes adquisiciones, la serie de 80 estampas 'Los desastres de la guerra' de Francisco de Goya, que dialogará con 'Iberia' (1958), del expresionista estadounidense Robert Motherwell.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SERGIO RAMÍREZ (Entrevista)

Madrid - Sergio Ramírez: "El español es una lengua agresiva, no se detiene ante ninguna frontera"

(Texto enviado a las 09:00. 885 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)ç

EUROVISIÓN 2026 (Crónica)

Madrid - Lo mejor de España en Eurovisión ante el primer Eurovisión sin España desde 1961

(Texto enviado a las 09:30; 1.087 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8010935263)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - El tiempo "invernal" pone en aviso amarillo a zonas de ocho comunidades, incluso por nieve

(Texto enviado a las 10:42; 344 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

17:15h.- Granada.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, participa en el acto de cierre de campaña del Partido Popular en Granada. Plaza Bib-Rambla.

17:30h.- Pinos del Valle (Granada).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participa en un acto público en Pinos del Valle (Granada). A las 19:30h interviene en el cierre de campaña del PSOE en Granada. Plaza de la Unidad, en la Chana. Sala Antiguo Molino. C/ Simón de Rodas.

18:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del Partido Socialista, secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, cierran la campaña electoral en Sevilla. Palacio de Exposiciones y Congresos. Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Almería.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en un mitin en Almería. Anfiteatro de la Rambla Federico García Lorca. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, participa en el acto de cierre de la campaña electoral de los comicios autonómicos del 17M. Plaza Alcalde Horacio Hermoso. (Texto) (Foto)

19:30h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, participa en un acto de fin de campaña presentado por el actor y cómico Adrián Pino, en el que actuará el grupo de rock andaluz Quentin Gas. Alameda de Hércules.

20:00h.- Córdoba.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El ministro de Agricultura, Luis Planas, participa en un acto de cierre de campaña. Plaza de la Iglesia de la barriada de Villarrubia.

20:00h.- Málaga.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, clausurará la campaña electoral en un acto público en Málaga. Paseo Antonio Banderas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, cierra la campaña electoral junto al presidente del partido, Santiago Abascal. Plaza Virgen ce los Reyes. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA

19:00h.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- TOROS JEREZ.- Los toreros Morante de la Puebla y Roca Rey reaparecen en la feria de Jerez de la Fronteras después de sus cogidas en la Feria de Abril de Sevilla. Plaza de Toros de Jerez. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- TOROS SAN ISIDRO.- Corrida de toros de Toros de El Torero para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián. Las Ventas. (Texto) (Foto)

21:30h.- Uga (Lanzarote).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto del cantautor Gonzalo Hermida, que presenta su tercer álbum, 'Bandera Libertad'.

21:30h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de El Kanka, en su gira 'La Calma'. Palacio de Formación y Congresos. EFE

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

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