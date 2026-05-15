Sofie Krog reflexiona en Titirimundi sobre el cambio climático, supervivencia y conciencia

Segovia, 15 may (EFE).- El cambio climático, la supervivencia y la conciencia individual revolotean sobre 'Loop', una reflexión social y existencial que la creadora danesa Sofie Krog estrena este viernes en el Festival Internacional de Títeres Titirimundi de Segovia, al que ha definido como "el corazón grande de los títeres en el mundo".

La titiritera danesa Sofie Krog, una de las creadoras europeas más reconocidas del teatro visual contemporáneo, ha afirmado que Titirimundi es "el corazón grande de los títeres en el mundo", un festival al que ha atribuido buena parte de su proyección internacional y también un cambio decisivo en su vida personal y artística, ha explicado ante los medios informativos.

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Krog regresa este año a Titirimundi con ‘Loop’, un espectáculo de ciencia ficción y teatro de objetos que se estrena de forma absoluta y plantea una reflexión sobre los sistemas cerrados, la explotación, la supervivencia y la conciencia individual.

"Hay un poquito de todo", ha explicado la creadora al ser preguntada por los temas que atraviesan la obra, en la que aparecen referencias al bien y el mal, la naturaleza, los cambios climáticos y la ciencia.

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La pieza sitúa al espectador dentro de un organismo mecánico y luminoso donde una gallina cautiva produce huevos que alimentan un sistema absurdo y automatizado, hasta que el nacimiento inesperado de un pequeño polluelo altera el equilibrio y activa un inquietante bucle temporal.

La historia comenzó a tomar forma hace cuatro años y el proceso de construcción escénica arrancó hace tres, aunque las continuas giras internacionales de la compañía ralentizaron el trabajo creativo.

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"No hemos parado de actuar por todo el mundo y eso siempre frena un poco los proyectos", ha indicado Krog, quien ha añadido que esos viajes también modifican continuamente la mirada sobre la obra "porque recibes impactos externos que te hacen ir cambiando las ideas que tienes sobre el proyecto", ha afirmado.

La fundadora de Sofie Krog Teater ha explicado además que ‘Loop’ está especialmente dirigida a jóvenes y mayores, en sintonía con la trayectoria de una compañía que desde hace años explora un teatro de títeres alejado exclusivamente del público infantil y caracterizado por atmósferas oscuras, humor absurdo y una elaborada maquinaria escénica.

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Sobre el estilo de la compañía, Krog ha defendido que su teatro se caracteriza por una importante carga técnica y visual, antes de subrayar que evita repetirse artísticamente, "ya que no tengo siempre el mismo estilo. Me gusta crear cosas nuevas para no aburrirme".

La relación de la creadora danesa con Titirimundi se remonta a 2005 cuando participó en el festival con su primer espectáculo, en una de sus primeras salidas fuera de Dinamarca, "que fue un éxito porque desde este festival no he dejado de viajar y viajar", ha recordado.

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Krog ha relatado además que fue en el festival segoviano donde conoció a su marido, el escenógrafo y titiritero David Faraco, con quien trabaja desde hace años y junto al que terminó instalándose en Segovia.

"Titirimundi es como el corazón grande de los títeres en el mundo para mí", ha insistido la artista, quien ha definido el certamen como un festival que "cuida muchísimo a los títeres".

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La compañía danesa ya había participado anteriormente en Titirimundi y se ha consolidado como una de las formaciones europeas más reconocibles del teatro visual contemporáneo por sus espectáculos de estética mecánica, ambientes entre lo grotesco y lo poético y un lenguaje cercano al cine fantástico y distópico. EFE

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