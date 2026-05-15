Loterías financiará con 60 millones en cuatro años la labor social de Cruz Roja

Alicante, 15 may (EFE).- El Ministerio de Hacienda y Cruz Roja han firmado un convenio para renovar su colaboración y apoyar la labor humanitaria que hace esta última con el ingreso de 60 millones de euros en los próximos cuatro años de los beneficios de Loterías y Apuestas del Estado.

La firma del acuerdo, que se ha celebrado este viernes en la sede de Cruz Roja en Alicante, ha contado con la presencia del ministro de Hacienda, Arcadi España, el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, y la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo.

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"Este convenio que firmamos hoy prueba ese compromiso social que hay por parte del Ministerio y por parte de Loterías para apoyar una labor humanitaria", ha explicado Pageo, para quien "no tendría sentido y no se podría enmarcar ni entender de otra manera este convenio sin un compromiso social claro".

La colaboración entre la administración y Cruz Roja permitirá, en palabras de su presidenta, hacer frente a los programas dirigidos a los colectivos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres víctimas de situaciones sociales precarias, migrantes o mayores, además de los propios proyectos relacionados con la salud.

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Para España, la labor de este tipo de entidades "llega, en muchos casos, donde no es capaz de llegar la administración y en otros también complementan el trabajo de la administración".

El ministro ha cifrado en 60 millones de euros durante los próximos cuatro años el dinero que Loterías y Apuestas del Estado invertirá en Cruz Roja para todos sus proyectos sociales. "Cruz Roja no solo se limita a gestionar recursos, sino también a gestionar los valores que tenemos como sociedad, nos eleva el listón como país", ha explicado.

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El titular de Hacienda ha considerado: "Tenemos que ser conscientes de ese papel fundamental que cuando se habla muchas veces de 'prioridad nacional', la verdadera 'prioridad nacional' de un país es la prioridad social".

En este punto, al ser preguntado por los periodistas sobre el asunto de la 'prioridad nacional', España ha argumentado que le parece "una cuesta abajo muy peligrosa" esta medida "que empezó con Vox y a la que se ha sumado ahora el Partido Popular" y que "lleva a situaciones que nadie quiere ver en su ciudad ni en su centro de salud cuando un tiene un problema".

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El ministro ha puesto de ejemplo la situación en la que un niño tenga que ser atendido en un hospital, un momento en el que él desea "un triaje sanitario, no uno administrativo", ya que ha considerado que en una situación así no se le tendría que preguntar a nadie "de dónde es y si tiene los papeles en regla".

Para España, la regularización de migrantes que está llevando a cabo el Gobierno central supone para los ciudadanos que ganen en derechos, "pero también en obligaciones", algo que repercutirá en el conjunto de la sociedad. EFE

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