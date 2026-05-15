Más del 90 % de los hogares cree sencillo cambiar de compañía de energía o de teléfono

Madrid, 15 may (EFE).- La gran mayoría de los hogares que cambió de compañía de energía o telecomunicaciones durante 2025, en concreto más del 90 %, asegura que el proceso fue sencillo y lo hizo, sobre todo, por ahorrar, según los datos de la última oleada del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En telefonía móvil, el 91,9 % de los usuarios que cambiaron de operador afirmó que el trasvase fue fácil, bastante fácil o muy fácil; en electricidad, este porcentaje alcanzó el 91,1 %; en banda ancha fija (ADSL, cable y fibra), el 90,4 %, y en gas natural, el 88,3 %.

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Ahorrar en la factura fue el principal motivo para cambiar de proveedor en todos los servicios analizados, tal como señalan el 83,2 % de los hogares que se pasaron a otra compañía eléctrica, el 73,7 % en gas natural, el 68,3 % en banda ancha fija y el 54,7 % en telefonía móvil.

En los servicios de telecomunicaciones, la insatisfacción con la calidad del servicio anterior fue el segundo motivo más citado para cambiar de operador.

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En el caso del gas natural, destacó también la posibilidad de contratar una oferta conjunta de gas y electricidad.EFE