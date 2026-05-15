Treinta y dos candidaturas optan al Premio Princesa de Cooperación Internacional

Oviedo, 15 may (EFE).- Treinta y dos candidaturas de diecisiete nacionalidades optan al Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, que será fallado en Oviedo el próximo miércoles, 20 de mayo.

Este galardón está destinado específicamente a distinguir "la labor, individual o colectiva, con otro u otros, de desarrollo y fomento de la salud pública, de la universalidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos", según recoge el reglamento de los premios.

PUBLICIDAD

El Premio Princesa de Cooperación Internacional recayó el pasado año en el economista y político italiano Mario Draghi, como "símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria", y en 2024 en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el mayor organismo de cooperación multilateral entre países de habla española y portuguesa.

En años anteriores también han sido distinguidos con este galardón la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas (2023); la exregatista británica Ellen MacArthur, impulsora de la economía circular desde la fundación a la que da nombre 2022); la Campaña por la Educación Femenina en África (2021); la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI, The Vaccine Alliance) (2020), y el matemático e ingeniero Salman Khan y la Khan Academy (2019).

PUBLICIDAD

También han sido merecedores de este galardón, entre otros, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC) y el Acuerdo de París; Wikipedia; la Fundación Fulbright; la sociedad Max Planck; Cruz Roja y Media Luna Roja; Al Gore; la Fundación Bill y Melinda Gates; Helmut Kohl; Mario Soares; Isaac Rabin y Yaser Arafat, o Frederick De Klerk y Nelson Mandela.

El de Cooperación Internacional será el cuarto de los ocho galardones en fallarse en la XLVI edición de los Premios Princesa de Asturias.

PUBLICIDAD

Esta semana se decidió el de Investigación Científica y Técnica, que recayó en los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en el desarrollo de la tecnología que permite la secuenciación de ADN de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala.

La productora de animación japonesa Studio Ghibli fue galardonada la semana pasada con el Premio de Comunicación y Humanidades, y la anterior, la cantante estadounidense Patti Smith fue distinguida con el de las Artes.

PUBLICIDAD

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. EFE