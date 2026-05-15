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Fiscalía pide la imputación de un ex alto cargo del Consell por el audio de Aemet de dana que luego fue manipulado

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La Fiscalía Provincial de Valencia ha solicitado a la jueza de Llíria que cite a declarar, en calidad de investigado, al exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García, en la causa en la que se investiga la filtración manipulada del audio del día de la dana correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de Emergencias 112 Comunitat Valenciana.

Así se desprende del escrito, consultado por Europa Press, que se ha remitido al juzgado de Llíria que investiga la filtración del audio manipulado en el mes de febrero de 2025. El fiscal, que apoya así una solicitud del PSPV, ha hecho esta petición tras la reciente declaración como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, como testigo, y los informes del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia que revelaban que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior en las fechas de la dana accedieron al audio de la conversación. En concreto, a la parte en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la serranía de Cuenca.

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Según se indicaba en los informes, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024, tuvieron acceso y grabación a la llamada investigada dos personas de la Conselleria de Justicia e Interior dirigida por la investigada en la causa de Catarroja, Salomé Pradas: Ricardo García García, subsecretario de este departamento, y Alberto Martín Moratilla, en ese momento director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían obtenido copia de la llamada en un pendrive.

Al respecto, Suárez explicó ante la jueza, a preguntas de abogados de las acusaciones populares del PSPV y Podemos, que solicitaron desde Presidencia que se le localizara una llamada referente al desplazamiento del temporal a Cuenca. La misma no se encontró hasta que se concluyó que se había hecho desde un teléfono fijo. Esta petición la realizó en un primer momento, según dijo, Alberto Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.

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La transcripción, añadió, no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada. Fue él personalmente con un técnico a un despacho para encontrar el "trozo" de grabación y se generó un fichero que se llevó en un pendrive, comentó Suárez.

A la vista de esta declaración, en la que Suárez señaló que fue a García a quien dio la grabación de la conversación "que acabó finalmente difundida pese a su carácter reservado", pero que la conducta de Alberto Martín fue únicamente la de solicitar su localización, considera que únicamente procede, por el momento, llamar a declarar al exsubsecretario como investigado, "sin perjuicio de las diligencias de investigación que resulten oportunas a la vista del resultado de dicha declaración".

LA CAUSA

La jueza de Llíria abrió una investigación el pasado año después de que la Fiscalía presentara una denuncia por la filtración del audio incompleto al considerar que se trataba de un hecho que podía ser constitutivo de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el artículo 197.1 y 3 del Código Penal.

Según la Fiscalía, esa conversación tiene "carácter reservado", conforme a la legislación vigente, al haberse producido en el contexto de la gestión de una emergencia y el artículo 53 de la Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunitat Valenciana, establece que toda la información relativa a la gestión de un incidente de emergencia gestionado por el 112 será puesta a disposición de todos los servicios esenciales involucrados "a los estrictos fines de su gestión" y una vez finalizada esta, "únicamente se facilitará dicha información a solicitud de la autoridad judicial".

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EuropaPress

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