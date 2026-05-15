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Albares expresa su compromiso y el del Gobierno con el catalán en la UE y afirma que "será oficial"

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El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha reiterado este viernes su compromiso personal y el del Gobierno con la oficialidad del catalán en la Unión Europea y ha afirmado: "No le puedo decir cuándo, pero que será oficial, lo será".

Lo ha dicho al preguntarle la prensa por esta cuestión después de intervenir en la jornada 'Acuerdo UE-Mercosur: De la negociación a la acción' en el Palau Macaya de la Fundación La Caixa, y ha reiterado que su compromiso personal con la oficialidad de catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas "está fuera de toda duda".

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El ministro se ha pronunciado así un día después de que Plataforma per la Llengua criticara un "bloqueo político" e instara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a negociar con Alemania para desbloquearlo.

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