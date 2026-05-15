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Podemos acuerda con PNV y PSE un impuesto turístico para Euskadi "más ambicioso, justo y adaptado a la realidad"

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Podemos Euskadi ha alcanzado un acuerdo con PNV y PSE-EE en relación al proyecto de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas que se tramita en las tres Juntas Generales que va a hacer que Euskadi cuente con un gravamen "más ambicioso y más justo para compensar el impacto negativo que está generando el turismo entre la ciudadanía", y que esté "adaptado a la realidad" de cada municipio.

El acuerdo alcanzado supone que el proyecto de norma foral incorporará las siete enmiendas que Podemos ha registrado al mismo. La normativa recogerá una tabla de tarifas "más ambiciosa y más progresiva", aumentando especialmente la capacidad de actuación sobre ámbitos de gran presión turística, como los cruceros o las viviendas de uso turístico.

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El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, la portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, y el portavoz en el Ayuntamiento donostiarra, Victor Lasa, han ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián para dar a conocer los contenidos de este acuerdo, que han calificado de "excelente noticia".

Según han explicado, Podemos ha logrado que la norma dote de "mayor flexibilidad a los ayuntamientos, que tendrán "más herramientas para adaptar el impuesto a su realidad, en base a la intensidad turística que soportan, ya sea para aplicar un recargo o para liberarse de la carga burocrática de la aplicación del impuesto", entre otras importantes medidas.

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La norma introduce el concepto de 'intensidad turística' -la relación entre el número de plazas turísticas y la población- para dar mayores opciones a los municipios que más sufren las cargas del turismo o para liberar de la carga burocrática de la implantación del impuesto a aquellos ayuntamientos con una intensidad turística muy baja.

Igualmente, ha adaptado el impuesto a "la realidad del modelo turístico actual" al ampliar el número máximo de días sujetos al impuesto para que exista "una mayor coherencia entre el impacto de las estancias turísticas y su contribución", han detallado, al tiempo que han apuntado que se han incorporado a la normativa "importantes mejoras desde el punto de vista social", como ampliar la exención por discapacidad y dependencia a las personas acompañantes.

"Euskadi va a contar con un impuesto turístico más progresivo, más flexible y más útil para los ayuntamientos. No todos los municipios viven las misma realidad y, gracias a Podemos, esta norma por fin empieza a reconocer esa diferencia con un impuesto que está más adaptado a la realidad de nuestros pueblos y ciudades", ha resaltado Vaquero.

"El tiempo ha demostrado que teníamos razón y que era necesario implementar un impuesto turístico que fuera además ambicioso. Para Podemos Euskadi era importante avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, más equilibrado y más compatible con la vida de la gente. Y, precisamente, eso es lo que empezamos a hacer hoy con este acuerdo", ha subrayado.

SIETE MEDIDAS

La primera de las siete medidas que se han incorporado como enmiendas al proyecto de norma foral sobre el impuesto a las estancias turísticas contempla la exención a las personas con un grado de discapacidad extensible a las personas acompañantes. El proyecto de las diputaciones recogía la exención del impuesto para personas con discapacidad y con dependencia de grado II y III.

De este modo, la exención se aplicará tanto a quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III, como a la persona que las acompaña, con un máximo de un acompañante por cada persona beneficiaria.

Otra de las medidas propone tarifas más amplías y se gravará más intensamente las viviendas de uso turístico y los cruceros, que son actividades con mayor presión sobre el territorio, los servicios públicos y el acceso a la vivienda.

La tabla definitiva de tarifas establece tarifas en los establecimientos hoteleros de 5 estrellas o categoría equivalente entre 4,50-6,50 euros; de 4 estrellas o categoría equivalente entre 3,50-5,50; de 3 estrellas o categoría equivalente entre 1,50-3,50; de 2 estrellas o categoría equivalente entre 1,00- 2,50; y de 1 estrella o categoría equivalente 0,75-1,75.

En las pensiones será entre 0,75-1,75 euros; en apartamentos turísticos entre 1,50-3,50 euros; en Campings y otras modalidades de acampada entre 0,75-1,75 euros; en Agroturismos entre 0,50-1,25 euros: en Casas rurales y en Albergues entre 0,75-1,75 euros.

En las Viviendas para uso turístico cedidas enteras y en las viviendas particulares para uso turístico cedidas por habitaciones la tarifa será de entre 4,50-6,50 euros; y en las embarcaciones de crucero turístico será de entre 6,00-7,00 euros.

Asimismo, se amplia de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto para adaptarlo a la realidad del modelo turístico actual, y se incluye el concepto de 'intensidad turística' para "dotar de mayor flexibilidad a los ayuntamientos que más sufren el turismo". Podemos Euskadi ha explicado que este indicador "es clave para medir de forma objetiva la presión turística y permite diseñar políticas más ajustadas a la realidad de cada municipio".

Además, se amplían los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, esta bonificación podrá aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas.

Las medidas también contemplan la ampliación de los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, este recargo podrá aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

"No se trata solo de recaudar más, sino de reforzar la capacidad de intervención pública allí donde existen mayores tensiones sobre la vivienda, los servicios públicos y el entorno urbano, garantizando que quien más impacto genera contribuya en mayor medida", han señalado.

La norma foral recoge, a instancias de Podemos, la obligación de evaluar y revisar el impuesto cada dos años desde su entrada en vigor. Se ha añadido una disposición adicional que estableece un seguimiento periódico de su impacto y la posibilidad de adaptar sus tarifas en función de los resultados, en colaboración con la Mesa de Turismo de Euskadi.

La nueva normativa acordada se aprobará este próximo miércoles en comisión en las Juntas Generales de Gipuzkoa, y posteriormente deberá ser ratificada por el Pleno de la Cámara foral. En el caso de Araba será a final de mes, mientras que en Bizkaia aún no hay fecha para su aprobación.

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EuropaPress

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