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Olasagasti: “Tenemos que demostrar que valemos y que merecemos estar aquí”

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Valencia 15 may (EFE).- El centrocampista del Levante Jon Ander Olasagasti aseguró este viernes que el apoyo de su afición será clave en el duelo del domingo ante el Real Mallorca, rival directo por evitar el descenso, y apuntó que deben demostrar que merecen seguir en Primera División.

“La verdad que al jugar en casa con nuestra afición tenemos que sentir eso. Siempre han estado con nosotros y se nota mucho. Para nosotros eso es un ‘punch’ y tenemos que demostrar que valemos y que merecemos estar aquí”, dijo a los medios oficiales del Levante.

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“Se nota porque desde el primer momento, aunque las cosas no hayan ido bien, han estado ahí, siempre nos han apoyado y eso nos da mucha ayuda y en casa sobre todo se nota”, añadió el jugador del Levante.

Olasagasti admitió que la pelea por evitar el descenso, en el que ahora mismo está el Levante, está más igualado que nunca, pero se mostró convencido de que podrán salvarse.

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“Hacía mucho que no estaba así, con 39 puntos todavía estar sufriendo de esta manera, pero bueno, sabemos que estando unidos y con la dinámica que llevamos tenemos que seguir, tenemos que sacar los tres puntos este finde y seguir. Ellos también se juegan todo como nosotros”, afirmó.

El futbolista vasco, además, le dio mucho valor a la victoria lograda en Vigo ante el Celta el pasado martes al imponerse por 2-3.

“Era un partido muy complicado, en un estadio muy difícil. Ellos están muy bien y el poder remontar y sacar los tres puntos nos ha dado mucha fuerza. Es verdad que mejor si empezamos sin encajar, pero hemos sido un equipo en todo momento, hemos estado unidos siempre y eso ha hecho que hayamos conseguido estos seis puntos”, indicó el centrocampista vasco”, finalizó. EFE

pzm/cta/og

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EFE

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