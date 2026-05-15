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Mourinho: "Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto"

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Seixal (Portugal), 15 may (EFE).- "Con el Real Madrid no he tenido ningún contacto. Ni con el presidente, ni con ninguna persona importante de la estructura", aseguró este viernes el técnico del Benfica, José Mourinho.

En la rueda de prensa previa al partido de este sábado contra el Estoril, en la última jornada de la Liga de Portugal, Mourinho insistió en que solo pensará en su futuro el domingo, cuando haya terminado la competición, y que ni siquiera ha leído aún la propuesta de renovación que le ha ofrecido el Benfica.

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"Recibí una propuesta de renovación del Benfica el miércoles, que fue entregada a mi representante (Jorge Mendes), propuesta que no quise ver, ni conocer, ni analizar; solo lo haré a partir del domingo", declaró.

Y añadió: "La próxima semana será importante para mí, para mi futuro".

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Cuestionado sobre si ha mantenido contactos con el club blanco, José Mourinho fue categórico: "No".

"Mi agente se reunió con el Benfica y me dijo: 'Tengo una propuesta oficial que te voy a enviar'. Yo le dije: 'No quiero, envíamela el domingo'. En cuanto al Real Madrid, nunca me dijo que hubiera una propuesta que mostrarme. Pero si me lo dijera, le diría exactamente lo mismo", aseguró.

La actualidad del Real Madrid y un hipotético regreso al Santiago Bernabéu, donde estuvo entre 2010 y 2013, dominaron la conferencia de prensa del técnico, quien dijo que le "duele" ver las dificultades que atraviesa el actual entrenador madridista y "amigo", Álvaro Arbeloa.

"(Arbeloa) ha dado el alma y la vida por mí como jugador y, en el momento en el que pasó a ser a entrenador del Real Madrid... Existe siempre esta conexión entre yo y el Real Madrid, cuando el entrenador es Álvaro, aumenta todavía mi conexión y mi deseo de que las cosas vayan bien", opinó.

"Pero así es la vida de un entrenador -agregó-, yo bromeo mucho con mis exjugadores que luego se hacen entrenadores y les digo: 'Espera un par de años y ya verás cuántos pelos blancos tendrás'".

Además, José Mourinho se negó a comentar la reciente conferencia de prensa del presidente del Madrid, Florentino Pérez, en la que anunció elecciones para la dirección del club, que, además, asegura no haber visto.

"No la vi. Y, aunque la hubiera visto, ¿quién soy yo para comentar las declaraciones de un presidente...? Nunca lo hago. Y mucho menos de un presidente con la historia de don Florentino".

El Benfica, tercero, se enfrenta este sábado al Estoril a domicilio en la 34ª y última jornada de la Liga Portugal, en la que intentará terminar en segundo lugar, lo que le da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones.

José Mourinho firmó el pasado septiembre un contrato válido hasta la próxima temporada, pero con una cláusula que contempla 10 días después del último partido de la actual campaña para que el club y el entrenador reflexionen si quieren seguir juntos en 2026/27. EFE

(video)(foto)

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EFE

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