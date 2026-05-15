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Mónica García ironiza sobre la ausencia de Ayuso en la Pradera de San Isidro: "Es más de Cancún que de Madrid"

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha ironizado este viernes sobre la ausencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los actos de celebración de San Isidro en la Pradera, achacándola a que "es más de Cancún que de Madrid".

En declaraciones a los medios desde la Pradera, García ha lamentado que Ayuso esté "con el pueblo madrileño" en el día del patrón de la capital y ha cargado contra el viaje institucional realizado recientemente por la presidenta autonómica a México.

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"Nos hemos encontrado una vez más con una presidenta que yo agradezco que haya estado en México mientras estábamos gestionando esta crisis (Hantavirus), porque si no estoy segura de que iba a intentar polemizar e iba a intentar hacer discordia", ha afirmado.

La ministra también ha acusado a Ayuso de haber intentado "polemizar" y "romper las relaciones institucionales y diplomáticas" con México, algo que ha tildado de "bastante grave", y que a su regreso ha "seguido polemizando".

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"Parece ser que no sabe hacer otra cosa", ha señalado García, quien ha insistido en que la presidenta no ha estado presente "aquí hoy con el pueblo madrileño".

Previamente, Díaz Ayuso sí ha asistido este viernes al acto de entrega de las Distinciones Honoríficas otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles con motivo de la festividad de San Isidro.

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