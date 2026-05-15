Martín pide a San Isidro que la derecha “se replantee” su postura sobre migración

Madrid, 15 may (EFE).- El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha pedido a San Isidro que la derecha “se replantee” su postura sobre migración y sobre otras cuestiones sociales.

Así lo ha manifestado antes de asistir a la eucaristía en honor a San Isidro, patrón de Madrid, celebrada en la Colegiata de San Isidro, donde ha atendido a los medios de comunicación a su llegada.

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“Que aquellos que hoy vienen a misa pero el lunes pretenden continuar boicoteando el proceso de regularización, poniendo trabas a los menores más vulnerables o callando ante la violencia machista se lo replanteen”, ha afirmado el delegado.

Asimismo, Martín ha deseado “más solidaridad, justicia y paz” y ha señalado que “sería una magnífica noticia” este cambio de postura de la derecha. EFE

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(foto)(vídeo)

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