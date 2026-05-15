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Riera dice que no le preocupa su futuro en Fráncfort pese a los rumores sobre su salida

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Berlín, 15 may (EFE).- El entrenador del Eintracht Fráncfort, el español Albert Riera, manifestó este viernes que no está preocupado por su futuro en el club, que el sábado se juega su acceso a Europa en la 34ª y última fecha de la Bundesliga, en la que sus pupilos se miden como locales al Stuttgart.

"No he pensado en ello ni medio segundo. Esas son sus preocupaciones, no las mías. Mis preocupaciones son el Stuttgart mañana", dijo Riera al ser preguntado sobre una eventual salida del club al término de la campaña 2025-2026.

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Aunque su contrato concluye en 2028, la prensa alemana, incluido el semanario especializado Kicker, da prácticamente por hecha la salida del español del banquillo del Eintracht de Fráncfort.

"El partido contra el Stuttgart será la despedida de Albert Riera. Internamente, la separación del impulsivo e impredecible entrenador ya es un hecho", señaló este viernes en su edición en línea Kicker.

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Riera apuntó que, junto al Stuttgart, cuarto clasificado de la Bundesliga con 61 unidades, lo que le preocupa son los tres puntos y cómo la afición y los jugadores deben estar unidos.

Después del partido del sábado, según señaló el técnico español, le espera un "fantástico verano".

"Tengo ante mí un fantástico verano, esperando, probablemente en Mallorca", aseguró el entrenador balear, natural de Manacor.

Para su equipo, el duelo ante el Stuttgart es "una final", dijo Riera, pues en función del resultado, el Eintracht de Fráncfort, octavo en la clasificación con 43 puntos, podría conseguir la clasificación para la Liga Conferencia.

Antes de que se dispute este fin de semana la 34ª jornada, figura como clasificado para jugar esa competición la próxima temporada el Friburgo, con 44 puntos, que se medirá al Leipzig (3º) en su estadio en la última fecha de la presente edición de la Bundesliga.

El Augsburgo, noveno y empatado a 43 puntos con el equipo de Riera, se enfrentará como visitante al Unión Berlín (12º, 36 unidades).

Riera llegó al equipo de Fráncfort el pasado mes de febrero, cuando el club buscaba un revulsivo, aunque el español sólo ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en los últimos cinco partidos. EFE

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