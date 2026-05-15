El Govern de Illa y ERC preparan la semana decisiva para sellar un acuerdo presupuestario

Barcelona, 15 may (EFE).- El Govern de Salvador Illa y ERC se preparan para afrontar, a partir del lunes, la semana decisiva para sellar un pacto que permita aprobar los presupuestos catalanes para este año, lo que implicará celebrar, además, una Comisión Bilateral Generalitat-Estado para rubricar algunos de los acuerdos.

Todas las señales apuntan a que, a partir del lunes, se desencadenará una serie de acontecimientos que llevarán a ERC y Comuns a avalar las cuentas del Govern, probablemente las únicas de esta legislatura, ya que 2027 y 2028 serán años electorales e Illa difícilmente encontrará predisposición en sus socios de investidura.

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De hecho, ERC ha convocado para este lunes por la tarde una reunión extraordinaria de su consell nacional, máximo órgano entre congresos, para decidir si rubrica el acuerdo presupuestario que los negociadores republicanos han estado trabajando en las últimas semanas, mientras que Comuns, que ya apoyaba las cuentas que el Govern presentó en febrero, también acelerará las conversaciones.

El mismo lunes por la mañana, el Govern explicará el proyecto del Eje Ferroviario Orbital, una iniciativa reivindicada por ERC dentro del marco de la negociación presupuestaria.

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El proyecto de línea orbital, valorado en 5.200 millones de euros, que requiere el compromiso del Estado y que culminaría en 2040, uniría las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona.

Una vez aparcada la línea roja de la cesión del IRPF, que impidió que ERC diese luz verde en marzo al primer proyecto presupuestario del Govern -que tuvo que ser retirado por falta de apoyos-, la negociación ha abordado múltiples carpetas sectoriales, con algunas reivindicaciones no directamente vinculadas a las cuentas.

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Los negociadores de ERC y del Govern, por ejemplo, han tratado la constitución de una sociedad mercantil que cumpla la función del consorcio de inversiones que Junts vetó en el Congreso.

Asimismo, el propio presidente catalán, Salvador Illa, prometió a ERC en abril que la Generalitat participará, "de forma bastante inmediata", en la gobernanza de los aeropuertos de Cataluña, incluido el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

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Otras cuestiones de interés por ambas partes son el desarrollo de la Agencia Tributaria de Cataluña, que necesita seguir musculándose para asumir, como pide ERC, la recaudación de todos los impuestos.

Si nada se tuerce y el consell nacional de ERC avala el lunes el pacto presupuestario, Illa y el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, podrán solemnizar su entendimiento con la firma del acuerdo al día siguiente o el miércoles, cuando está previsto que se reúna la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para certificar los acuerdos que vinculen de alguna forma al Gobierno español, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de las conversaciones.

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En paralelo, Comuns -que ya preveía aprobar los presupuestos presentados en febrero- deberá actualizar su acuerdo, para que, posiblemente el viernes, el Govern apruebe el nuevo proyecto presupuestario y lo envíe al Parlament para que inicie su tramitación, con la perspectiva de aprobarlo a principios de julio.

La discreción mantenida hasta ahora por los equipos negociadores, para evitar turbulencias públicas que pudieran hacer descarrilar las conversaciones, ha sido "clave" para crear entre ellos un clima de trabajo "óptimo", según señalan a EFE fuentes de ambas partes.

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Incluso el presidente catalán, Salvador Illa, en su viaje oficial a California, ha evitado pronunciarse sobre la recta final de las negociaciones: "Lo único que yo espero es que se cumplan los acuerdos con ERC", ha afirmado.

La negociación se ha desarrollado, además, en plena precampaña y campaña de las elecciones andaluzas de este próximo domingo, lo que ha llevado a socialistas y republicanos a extremar la prudencia para evitar que los presupuestos catalanes pudiesen ser utilizados como munición política en Andalucía. EFE

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