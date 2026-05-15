La Bolsa española pierde el 1,05 % por la caída de Wall Street y el alza del 3 % del crudo

Madrid, 15 may (EFE).- La bolsa española ha perdido el 1,05 % este viernes y se ha aproximado a 17.600 puntos afectada por la bajada de Wall Street y de las plazas europeas, así como por el encarecimiento del petróleo de más del 3 %, hasta 109 dólares.

Así, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha bajado 186,5 puntos, ese 1,05 %, hasta 17.622,7 puntos. En la semana pierde el 1,49 %, pero en el año todavía acumula unas ganancias del 1,89 %.

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En Europa, con el euro a 1,1625 dólares y una depreciación del 0,38 %, Fráncfort perdió el 2,07 %; Milán el 1,87 %; Londres el 1,71 % y París el 1,61 %.

La bolsa española comenzaba el día con pérdidas moderadas, alrededor del 0,7 %, que se incrementaban rápidamente por la caída del 1 % de los futuros sobre los índices estadounidenses.

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Ayer había subido Wall Steet: el índice Dow Jones de Industriales el 0,75 %, el S&P 500 el 0,77 % y el Nasdaq Composite el 0,88 %. Estos dos últimos índices registraron máximos históricos.

Sin embargo, en Asia se produjeron cuantiosas caídas: Seúl perdió el 6,12 % tras alcanzar máximos intradía; Tokio cayó el 1,99 % por la caída del sector tecnológico, Hong Kong el 1,62 % y Shanghái el 1,02 %.

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La visita del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, a China ha concluido sin muchas novedades, con algún acuerdo comercial, pero sin medidas concretas sobre la guerra de Irán y la apertura del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Trump ha declarado que comparte con su homólogo chino, Xi Jinping, cómo acabar con la guerra, con Irán sin armas nucleares y el desbloqueo de Ormuz.

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Antes de media sesión, la bolsa española perdía alrededor del 1,5 %, descenso que se reducía a pesar de la apertura bajista de Wall Street, que perdía el 0,7 %.

La caída del 0,8 % de Wall Street al cierre nacional por el retroceso del sector tecnológico y el temor a una inflación desbocada, que se reflejaba en el aumento de la rentabilidad de la deuda cerca del 3,6 %, propiciaron la bajada del parqué español.

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El barril del petróleo brent subía a 109 dólares, el 3,1 % al cierre bursátil, mientras que el west texas intermediate se encarecía el 3,48 %, hasta 104,69 dólares.

El gas natural TTF en el mercado de los Países Bajos subía el 4,32 % y se negociaba a 49,97 euros el megavatio horas.

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De los grandes valores, Telefónica cayó el 2,33 %; Iberdrola el 1,89 %, Banco Santander el 0,62 % y BBVA el 0,47 %. Subieron Repsol, el 1,07 % (segunda mayor alza del IBEX), e Inditex, el 0,45 % (quinta empresa por ganancias de ese índice).

Empresas con deuda elevada han liderados las caídas del IBEX: ArcelorMittal ha perdido el 4,91 %; Cellnex el 3,34 %; Acciona el 3,14 %, ACS el 2,84 % e IAG el 2,79 %.

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Han subido seis compañías del IBEX: Puig encabezó las ganancias al subir el 1,81 %, seguida de Repsol, en tanto que Logista avanzó el 0,75 %, Fluidra el 0,65 %, con Inditex a continuación, y por último Enagás, que subió el 0,06 %.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo subió casi 15 centésimas, hasta el 3,602 %, nivel de finales de marzo pasado, mientras que la prima de riesgo con Alemania terminó en 43,7 puntos básicos.

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La onza de oro troy cedía el 2,19 %, hasta 4.550 dólares, en tanto que la plata perdía el 8,28 % y se negociaba a 76,6 dólares.

El bitcóin bajaba el 2,75 %, hasta 79.155 dólares. EFE

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