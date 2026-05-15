Rubi avisa de que "viene un señor equipo"

Almería, 15 may (EFE).- El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', avisó este viernes sobre el partido en el que recibirán el sábado a Las Palmas, en la cuadragésima jornada de LaLiga Hypermotion, y dijo que "viene un señor equipo".

El técnico barcelonés, en su comparecencia de prensa de la víspera de un encuentro entre dos equipos que aspiran al ascenso, comentó que el rival "es muy reconocible, con un gran modelo de juego. Le gusta el balón y quiere dominar al contrario. Tiene un buen once y grandes recambios".

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Rubi, sobre las lesiones con las que pueda llegar Las Palmas al partido y, en concreto la de Ale García, comentó que "hay más futbolistas, por lo que Las Palmas tiene recambios de sobra para sustituirlo".

"Nos puede pesar más la cabeza, pero no tengo la sensación de que el equipo no vaya a responder. Veo al grupo en el día a día con chispa e ilusión. En este sentido, se va a ver un buen partido entre dos grandes equipos", relató el preparador del conjunto andaluz.

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En relación a las cuentas del ascenso y la necesidad de centrarse en el encuentro ante Las Palmas, afirmó que creen que tienen "muchas opciones si se ganan los tres partidos que quedan, aunque vencer uno es muy difícil y hay que pensar en Las Palmas".

"Estamos rindiendo contra todo tipo de equipos aquí en casa", subrayó Rubi, quien también se refirió al momento de la temporada y la trascendencia del choque frente a la UD Las Palmas y reconoció que ha "comprado la palabra final" desde hace varias semanas, aunque no es literalmente cierto.

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"Es cierto que, cuando se van acabando los puntos, hay que sumar de una forma destacada", puntualizó el entrenador de los almerienses. EFE

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