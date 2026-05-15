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Fiamma Benítez: Para ganar al Barcelona toca coraje y corazón, como representa al club

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Las Palmas de Gran Canaria, 15 mar (EFE).- La centrocampista del Atlético de Madrid Fiamma Benítez dijo que para ganar este sábado al Barcelona en la final de la Copa de la Reina su equipo deberá jugar "con coraje y corazón, como representa al club", y salir con la ambición por las nubes.

En la rueda de prensa previa al encuentro, que se disputará este sábado a las 20:00 hora local (21:00 horas en la península), la jugadora rojiblanca aseguró que su equipo "está motivado" y es plenamente consciente de lo que significa una final, más si cabe cuando muchas de ellas repiten de la de 2024, cuando cayeron por 2-0 ante las culés.

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"Es muy bonito jugar estos partidos. No necesitamos más motivación para jugar esta final. Somos once contra once, sabemos la capacidad que tenemos. Es una final y vamos a salir con todo. Jugaremos con muchas más ganas por ellos", señaló antes del último entrenamiento oficial en el Estadio de Gran Canaria.

Benítez, una de las líderes del Atlético sobre el césped y en el vestuario, destacó que la jornada de este sábado es "especial" y la afrontan con un extra de "responsabilidad" para dar una alegría a la afición en una temporada en la que el equipo madrileño no ha conseguido la clasificación para la próxima Liga de Campeones Femenina.

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La futbolista hispano-argentina resaltó la unión de su equipo para conseguir la que sería la tercera Copa de la Reina de la historia del Atlético de Madrid, un objetivo que pasa por superar a un todopoderoso Barcelona que no intimida a Fiamma Benítez: "Somos once contra once. Queremos jugar, ganar y competir, que es lo que vamos a hacer".

A pesar de la dosis de confianza, la exjugadora del Valencia admitió el poderío del equipo catalán, pero señaló que las finales "son partidos únicos" en los que las dinámicas "no influyen tanto".

Con el objetivo de conseguir el título de la Copa de la Reina, Benítez afirmó que tienen "un plan en la cabeza" para desactivar a las jugadoras de Pere Romeu en un partido tremendamente "motivante".

EFE

1012208

phd/cas/ism

(foto)

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