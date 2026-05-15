Los Leones de rugby 7, lo tienen claro: "Nos queda quitarnos el miedo de jugar una final"

Diego Etcheverry y Fernando Castán

Madrid, 15 may (EFE).- "Nos queda quitarnos el miedo de jugar una final", afirma Jaime Manteca, uno de los jugadores de la selección nacional de rugby 7 que competirán en la final de las Series Mundiales el último fin de semana de mayo, en el estadio José Zorrilla, de Valladolid.

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El equipo español ha crecido de forma exponencial los últimos años, de tal forma que el pasado año llegó por primera vez a una final de las Series Mundiales que perdió contra Sudáfrica. Ha pasado de luchar por no descender a hacerlo por el título.

Los jugadores Ángel Bozal, Jaime Manteca y Paco Cosculluela han visitado esta semana la Agencia EFE, en Madrid, y han hablado de las claves de este deporte y del futuro del rugby.

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Los seleccionados opinan que esta especialidad tiene una gran proyección en general, ya que los partidos son más cortos y dinámicos que los de rugby 15. El propio Manteca reconoce que el 7 "es más sencillo para los ojos de una persona" y "mucho más dinámico".

Sobre la cita de Valladolid considera: "hemos hecho un tercer puesto en el primer torneo final del Mundial, en Hong Kong, así que vamos motivados, encima con la grada apoyándonos. El objetivo está claro: vamos a ganar todos los partidos y si ganamos todos los partidos seremos campeones".

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Bozal señala que cualquiera puede ganar a cualquiera. "De hecho en España, históricamente, hemos sido peores que la gente contra la que estamos compitiendo. Y aún así, hemos logrado cosas como ganar equipos que igual en 15 es prácticamente imposible ganar a Sudáfrica o Nueva Zelanda".

Manteca opina que ha sido "porque llevamos siendo el mismo grupo de jugadores unos cuatro o cinco años. Llevamos los dos años pasados vivimos en Málaga todos juntos de concentración permanente y yo creo que eso también es lo que hace que el equipo mejore, que podamos competir a más nivel y desde el año pasado, que entramos por primera vez a una final en Dubai, que conseguimos la medalla de plata. Desde ahí hemos conseguido unos resultados increíbles, la verdad".

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Señalan los jugadores a Sudáfrica y Argentina como los rivales rival más difíciles de cara a ganar las finales de la ciudad castellana.

"Cualquiera puede ganar y cualquiera perder contra cualquiera. Son los top 12 mejores equipos del mundo", dice Cosculluela.

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Preguntados sobre si la idiosincrasia española se adapta mejor al rugby 7 que al 15, Bozal explica: "somos un equipo más pequeño. Los equipos contra los que competimos, por ejemplo, Fiyi o Nueva Zelanda, son físicamente enormes, son gigantes. Son superiores a nosotros. Pero bueno, nosotros somos un equipo que nos gusta jugar, nos gusta mover mucho la bola".

"Estamos cómodos, pues igual jugando más, construyendo y no tanto de igual como puede ser el 15 de ir más a chocar, sino que intentamos un poco ir un poco más al espacio, mover la bola y que sea un poco más vistoso", señala el del Complutense Cisneros.

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"Realmente en el contacto, nosotros de hecho creo que somos un equipo que en defensa es una virtud nuestra, se nos da muy bien. Y entonces creo que la superioridad física aparentemente no se ve reflejada luego en el campo. A nosotros nos gusta defender y se nos da bastante bien", agrega.

Manteca, preguntado por dónde puede estar ese paso para ganar una final, opina: "yo creo que lo que nos falta es saber competir un poco mejor, quitarse el miedo de jugar una final".

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"Pero ahora eso ya lo hemos vivido y yo creo que hay que salir a competir el partido como si fuese uno más, estar más tranquilos y yo creo que va a llegar muy pronto", explica a EFE el jugador del Pozuelo.

Sobre la vuelta de unas series mundiales a España, en este caso a Valladolid, Cosculluela reconoció la "pura felicidad" que sintieron al enterarse de la noticia: "para nosotros es un orgullo y unas ganas de jugar que son inexplicables. Estamos todo el año alejados de ellos (sus familiares y amigos) y al final, es algo que nosotros sacrificamos mucho. Venir a casa es un respiro y un placer la verdad".

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Por su parte, Bozal confía en el apoyo que recibirán de la afición española en Valladolid: "creo que es algo que nos va a ayudar mucho, y bueno, al final también tenemos la suerte de que es un deporte que ha crecido, y que hay más seguidores en España, esperamos que en Valladolid se llene el estadio y podamos notar ese cariño de la afición que seguro que nos da mucho apoyo".

El combinado español se tendrá que enfrentar en su próximos compromisos con la sensible baja de Eduardo López, quien se fracturó el peroné durante un placaje en el torneo de Hong Kong el pasado abril.

"Es la parte más fea de este deporte, es muy duro estar acostumbrado a vivir una vida que es estar en grupo todo el día juntos y quedarte apartado. Él se va a recuperar porque al final lo que le queda ahora es trabajo, rehabilitación y volverá igual o mejor, porque de las lesiones se vuelve más fuerte, de cabeza mínimo", señaló Cosculluela.

"Edu estaba saliéndose y se va a notar, le vamos a echar de menos pero también hay otros jugadores que salen detrás esperando con un cuchillo entre los dientes su oportunidad y darlo todo en Valladolid", agregó el internacional.

Tras el éxito del equipo de rugby 7 en redes sociales hace dos años, Bozal explica que se están "todavía acostumbrando" y lo valoró como "una oportunidad" de que sean "un buen escaparate para que la gente conozca el rugby".

Manteca añadió que "puede ayudar en todo, e incluso intentar llenar los estadios y apoyarnos cuando realmente lo necesitamos como será en Valladolid".

Respecto al próximo ciclo olímpico, Cosculluela valoró la posibilidad de volver a repetir la hazaña de clasificar al igual que hicieron en 2016: "El objetivo final es ese (clasificar a Los Ángeles 2027), sin perder los objetivos anuales de mantenerse o ganar las series. al final estamos construyendo todo esto para que las posibilidades sean mayores de clasificarnos". EFE

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