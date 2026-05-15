La vicelehendakari no descarta un partido de la selección española en Euskadi si juega "como visitante"

La vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, ha recordado que el 75% de los ciudadanos de Euskadi apoya el reconocimiento oficial de las selecciones deportivas vascas, por lo que, ante la petición de Vox de que el Gobierno Vasco impulse la disputa de un partido de la selección española de fútbol en Euskadi, no ha descartado esa posibilidad, siempre que el combinado estatal juegue "como visitante" contra la selección vasca.

Bengoetxea ha respondido de esta forma en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, a una interpelación de Vox sobre si el Gobierno autonómico tiene previsto adoptar alguna medida para propiciar la celebración de algún partido de la selección española de fútbol en Euskadi.

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La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que "mal que les pese a los nacionalistas, la selección de España interesa y mucho también en el País Vasco". "No pueden justificar su negativa a que España venga al País Vasco por un supuesto nulo interés de los vascos hacia la selección de fútbol, porque los datos les dejan en muy mal lugar", ha añadido.

"ESPAÑA INTERESA MUCHO"

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Martínez ha asegurado que "España nos interesa y mucho a los vascos", y que "interesa que venga España, no solo por razones deportivas, sino también económicas", dado que un partido de carácter internacional "tiene un impacto económico y visual allí donde se juega".

En este sentido, ha manifestado que el hecho de que la selección española de fútbol dispute un partido en Euskadi, "solo depende de la voluntad política del Gobierno Vasco para liderar la operación retorno de España al País Vasco".

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En su respuesta, la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha explicado a Martínez que el Gobierno Vasco "no va a impulsar políticamente la celebración de un partido de la selección española de fútbol en Euskadi durante la temporada 2026-2027".

"Ni este Gobierno ni el departamento que dirijo va a interferir en el trabajo de las federaciones deportivas de todas las disciplinas que organizan la actividad competitiva de sus respectivas selecciones", ha añadido.

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En este sentido, ha mostrado su "respeto" a las federaciones, por lo que ha subrayado que, en este caso, la interpelación sobre un eventual partido de la selección estatal en Euskadi debería dirigirse a la Real Federación Española de Fútbol, "a la que le corresponde la actividad propia oficial y no oficial de la selección".

De esa forma, ha explicado que "no es objeto de este Gobierno la tutela administrativa de la Real Federación Española de Fútbol, ni de la de fútbol, ni de la de ningún deporte". Bengoetxea ha añadido que las federaciones deportivas españolas "tienen su ámbito de trabajo", que "no es" el del Ejecutivo vasco.

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Además, ha subrayado que "la simbología y señas propias de un Estado corresponden a sus gobiernos", por lo que ha indicado que entiende que, "en cualquier caso, será el Gobierno de España el que con sus funciones administrativas públicas, delegadas, hará el camino que entienda con la Federación y siempre a instancias de la Federación".

ASPIRACIÓN AMPLIAMENTE COMPARTIDA

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La vicelehendakari ha explicado que el Gobierno Vasco "trabaja en aquello que sí forma parte de sus competencias y de sus compromisos: fortalecer el deporte vasco, apoyar a nuestras federaciones y acompañar el desarrollo de 'Euskal selekzioa'". En este sentido, ha recordado a Martínez que "existe una aspiración social ampliamente compartida en Euskadi respecto al reconocimiento oficial de nuestras selecciones deportivas".

Por ese motivo --ha añadido--, el Gobierno autonómico "trabaja en el impulso de 'euskal selekzioa' como representante del fútbol vasco". "Acompañar, siempre acompañar; no controlar, no imponer, a la Federación Vasca de Fútbol, si así lo desea, como al resto de las federaciones, en su camino hacia la oficialidad". "Esa sí es nuestra competencia", ha precisado.

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"RESPETO"

Ibone Bengoetxea ha puesto de manifiesto que "no corresponde al Gobierno Vasco organizar partidos de la selección española ni esta es una demanda prioritaria de la sociedad vasca". Pese a ello, ha subrayado que los ciudadanos de Euskadi "ven fútbol" y son "capaces de ver y respetar a la selección española". "No sé si respeta y ve a la selección vasca y está dispuesta a acompañarle en el camino que quiere hacer", ha preguntado a Martínez.

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La vicelehendakari ha explicado que aunque Vox pretenda "dar a entender que hay un clamor popular por que la selección española juegue en algún estadio vasco", esto no es así en realidad. "Ya me dirá usted dónde está ese clamor; lo cierto es que no lo veo y tampoco lo recibo. No veo manifestaciones populares, ni recogida de firmas; no veo ningún estadio vasco a los aficionados al fútbol reclamar que juegue España", ha explicado.

Por el contrario, ha recordado que un estudio realizado hace tres años --la 'Encuesta de Hábitos Deportivos del Gobierno Vasco'-- establece que el 75% de la población vasca "está a favor, o muy a favor, de que la selección vasca de fútbol compita". "Estos son los intereses de las vascas y los vascos, señora Martínez, a los que como Gobierno nos debemos", ha indicado.

También ha aludido al hecho de que el último partido de la selección española de fútbol en Euskadi se disputara en 1967, como ha recordado la parlamentaria de Vox en su intervención. Bengoetxea ha recordado que dicho encuentro se disputó durante la dictadura de Franco.

"IMPOSICIÓN" DE LA DICTADURA

"Conviene recordar cómo sucedió aquella 'gesta' deportiva". ¿Quién dio el impulso político entonces? ¿Fue una sociedad vasca, democrática, libre en su ejercicio político y en pleno ejercicio de sus derechos? No. Fue un ejercicio de poder de una dictadura que arrasaba todo lo que significaba libertad y democracia para los vascos, imponiendo como fuese una simbología y una identidad a través del deporte", ha destacado.

Bengoetxea ha reprochado a Martínez que pretenda "repetir" ahora aquella "hazaña" a través de su apuesta por la "prioridad nacional". Asimismo, ha hecho alusión a los muchos otros territorios del Estado en los que la selección española de fútbol no ha jugado nunca.

De esa forma, ha puesto de manifiesto que en 20 provincias españolas, sobre un total de 52, la selección española "nunca" ha jugado en sus 106 años de historia.

"¿Han presentado preguntas e iniciativas allí? ¿Las provincias españolas separatistas ejercen en esas provincias españolas vetos políticos? ¿Es un cordón político? ¿Es apartheid? ¿O está usted utilizando esto aquí para obtener rédito?", ha preguntado a Martínez, en respuesta a las críticas que esta ha realizado a la presunta intencionalidad del Gobierno Vasco de evitar la presencia del equipo estatal en Euskadi.

Por otra parte, y tras recordar que el 75% de los vascos "quiere una selección oficial" de Euskadi, ha preguntado a la representante de Vox si "le valdría" que el Gobierno Vasco "impulsara un partido oficial de la selección española en Euskadi si jugara como selección visitante". "Señora Martínez, ahí nos podemos encontrar", ha añadido.