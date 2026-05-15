La IA se estrena el 17M en la verificación del escrutinio de las elecciones andaluzas

Sevilla, 15 may (EFE).- Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo en Andalucía contarán con "infraestructura tecnológica duplicada" para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la Inteligencia Artificial (IA) en la verificación del escrutinio.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado que se trata de "proteger la voluntad de millones de andaluces que se expresarán en las urnas el próximo domingo".

PUBLICIDAD

El equilibrio entre rapidez y seguridad es el eje sobre el que se ha diseñado el sistema tecnológico de estas elecciones, ha explicado Sanz.

Con el esquema nacional de seguridad activado con categoría alta en el ámbito de la ciberseguridad, la Junta trabaja con el objetivo "irrenunciable" de que "cada voto cuenta y se cuenta bien".

PUBLICIDAD

Sanz ha detallado que se han simulado "ataques reales" para reforzar los "mecanismos de detección de intrusiones".

Toda la información se va a recopilar y analizar "de forma centralizada" en el centro de datos que ha visitado Sanz en Sevilla, en el antiguo Pabellón de la Navegación.

PUBLICIDAD

Habrá otro centro de datos con capacidad para procesar la información electoral en San Fernando de Henares, en Madrid, por si hubiera alguna circunstancia que afectara a la seguridad de toda la comunidad andaluza.

Los refuerzos no solo se limitan al escrutinio, ha precisado el consejero de Presidencia, quien ha agradecido a los 4.379 representantes de la Administración de la Junta de Andalucía movilizados para la jornada electoral y a los más de 16.000 agentes policiales, incluidos los de Policía Local, que componen el dispositivo para el 17M.

PUBLICIDAD

Un total de 14.583 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantizarán el correcto desarrollo de las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía de este domingo.

Trabajan 206 agentes de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía, ha precisado Sanz.

PUBLICIDAD

El titular andaluz de Presidencia ha dado cuenta además del portal web https://eleccionesparlamentoandalucia2026.es y de la aplicación móvil en los que se podrá seguir el escrutinio a partir de las 20,00 horas del domingo, incluyendo el dato del último diputado asignado por provincia a tiempo real.

La ciudadanía puede así "entender cómo se pueden terminar configurando las mayorías parlamentarias", ha añadido el consejero, que ha agradecido su trabajo de manera especial a la empresa Indra, encargada del dispositivo; a la Agencia Digital de Andalucía, y al equipo de Interior de la Junta. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)