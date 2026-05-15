Koke, Llull y Elisa Aguilar reciben las Medallas de Madrid

Madrid, 15 may (EFE).- Jorge Resurrección, 'Koke', capitán del Atlético de Madrid, Sergio Llull, del Real Madrid de baloncesto, y Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB) han sido reconocidos durante la celebración del Día de San isidro en el Palacio de Cristal del Palacio de Cibeles, donde se han entregado las Medallas de Honor de la ciudad.

Los tres recibieron el reconocimiento junto al oncólogo Mariano Barbacid, la saga de actores Guillén Cuervo, el empresario mexicano y presidente de la Casa de México, Valentín Díez Morodo -Medallas de Honor), el jurista Antonio Garrigues Welker, la asociación APRAMP, referente a la lucha contra la trata y la explotación sexual y por su lucha por una sociedad más justa, Amadeo Lázaro, fundador de la histórica Casa Amadeo donde se sirven los caracoles símbolo de la gastronomía castizo madrileña desde 1940, Capa Seseña, establecimiento centenario que marca una viva tradición madrileña, la de la capa de artesanía.

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También fueron premiados Cortefiel, marca de origen madrileño que nació como una pequeña mercería a finales del siglo XIX y hoy cuenta con más de 1.800 puntos de venta, Elena Revoredo, presidenta de Prosegur y referente del mecenazgo social y cultural, la escritora madrileña Paloma Sánchez- Garnica, Premio Planeta 2024, la periodista y editora Paula Quinteros, fundadora de The Objective, y la escuela José Cubero "Yiyo", por contribuir a que Madrid sea la "capital mundial de la tauromaquia".

José Luis Martínez-Almeida, alcalde y seguidor del Atlético de Madrid, se refirió a Koke como "mi capitán", "un chico de Vallecas, formado en el Atlético de Madrid, que ha terminado convirtiéndose en el jugador con más partidos en la historia del club, y con el que los atléticos hemos celebrado, hemos llorado y hemos creído cuando nadie creía".

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Koke fue premiado por su "ejemplo de profesionalidad, su sabiduría futbolística y por su aportación al Atlético de Madrid y a la Selección Española", en tanto que Llull por ser leyenda del Real Madrid de baloncesto y "uno de los jugadores más laureados del baloncesto europeo" y Aguilar como "referente del deporte femenino". EFE