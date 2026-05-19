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Detenido un joven por matar a sus padres en un tiroteo con 4 heridos en El Ejido (Almería)

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Almería, 19 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad ha detenido en la madrugada de este martes a un hombre de 25 años como presunto autor de la muerte de sus padres en un tiroteo en El Ejido (Almería) el que también han resultado heridos de gravedad su hijo de siete meses y otras tres personas, una mujer, un hombre y una niña de 2 años, han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de Almería.

Fuentes próximas al caso han señalado que el arresto habría sido efectuado por agentes de la Policía Local, si bien es la Guardia Civil la que se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido a última hora de este lunes en la zona conocida como El Canalillo, próxima a la localidad vecina de Balanegra.

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El supuesto autor se dio a la fuga y fue detenido unas horas más tarde, al parecer en la zona centro de El Ejido.

Fuentes próximas a la investigación ha indicado que sobre las 23:15 horas de este lunes la Guardia Civil recibió la llamada de una vecina alertando de disparos en El Canalillo, en el municipio de El Ejido.

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Fueron movilizados al lugar efectivos de la Guardia Civil, entre ellos miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR), de la Policía Nacional, de la Policía Local y sanitarios del 061.

Los agentes encontraron en una calle un turismo con impactos de bala y en el interior, ya fallecidos, un matrimonio, padres del presunto autor de los disparos, un hombre de 25 años y nacionalidad española.

En el tiroteo resultaron heridas cuatro personas: un bebé de 7 meses, hijo del autor, que ha sido hospitalizado en estado crítico; una niña de 2 años; una mujer, que presenta varios impactos de bala; y un hombre, también herido grave.

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que uno de los heridos adultos ha sido llevado al Hospital Universitario de Poniente de El Ejido, mientras que el otro fue derivado al Hospital Torrecárdenas de Almería, al que han sido llevados los dos menores.

Desde este último centro sanitario, no obstante, se ha confirmado que permanecen ingresados en la UCI un adulto y un bebé relacionados con esta balacera. EFE

mma-so/fs/ros

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EFE

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